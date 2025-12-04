Eurovizija na rubu raspada: Hoće li najpopularnije glazbeno natjecanje preživjeti 2026.?

Natjecanje za pjesmu Eurovizije nalazi se pred najvećom krizom u svojoj modernoj povijesti. Danas se u Ženevi održava ključni sastanak Europske radiodifuzijske unije (EBU), na kojem će se raspravljati o tome treba li Izrael i dalje sudjelovati na natjecanju – ili ga treba suspendirati.

Rasprava je postala nova točka podjela među europskim zemljama. Dok Irska, Španjolska, Slovenija i Nizozemska otvoreno najavljuju bojkot ako se Izraelu dopusti nastup, Njemačka daje do znanja da bi se povukla – ako Izrael bude izbačen. Natjecanje koje je desetljećima nastojalo ostati izvan politike sada se nalazi u žarištu globalnih napetosti i moralnih pitanja.

Foto: Fabrice Coffrini/afp/profimedia

Pritisci, prosvjedi i napadi na pozornici

Posljednja dva natjecanja obilježili su prosvjedi protiv izraelske vojne operacije u Gazi, kao i pokušaji aktivista da prekinu prijenose. Tijekom ovogodišnjeg finala u Baselu dvije su osobe pokušale upasti na pozornicu i baciti boju na izraelskog predstavnika, Yuvala Raphaela, koji je natjecanje završio na drugom mjestu zahvaljujući ogromnoj podršci publike.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

No taj rezultat odmah je izazvao kontroverze: više država optužilo je Izrael da je koristio masivne, plaćene kampanje kako bi potaknuo glasove gledatelja diljem Europe. Izrael se nije oglasio o navodima, no tvrdi da je meta „globalne kampanje diskreditacije“.

EBU mijenja pravila: manje glasova, strože kontrole

U nastojanju da umiri članice i sačuva integritet natjecanja, EBU je najavio najstrože promjene pravila u posljednjem desetljeću. Bez da su izravno imenovali Izrael, najavili su mjere protiv „nesrazmjernih promotivnih kampanja“, posebno onih iza kojih stoje vlade i državne institucije.

Od 2026. godine publika će umjesto 20 moći glasati samo 10 puta, a uvode se i napredne provjere kako bi se spriječilo koordinirano ili lažno glasanje. U EBU-u se nadaju da će te mjere biti dovoljne da spriječe raskol među državama sudionicama. Ako ne – slijedi povijesno glasanje o sudbini Izraela.

Foto: Hollandse Hoogte/shutterstock Editorial/profimedia

Zemlje koje prijete bojkotom: “Moramo biti na pravoj strani povijesti”

Slovenija, koja je među najodlučnijima, poručuje da neće sudjelovati ako se Izraelu dopusti nastup.

„Ponekad se moramo držati principa. Ovo je trenutak u kojem moramo biti na pravoj strani povijesti“, rekla je Natalija Gorščak iz slovenske RTV kuće za BBC.

Španjolska je otišla i korak dalje – predsjednik RTVE-a nazvao je izraelske akcije „genocidom“ i ustvrdio da je sudjelovanje Izraela u ovom trenutku „neodrživo“.

Istovremeno, Njemačka bi se, prema navodima izvora bliskih EBU-u, povukla iz natjecanja ako Izrael bude izbačen. S druge strane, austrijski ORF – domaćin Eurovizije 2026. – tvrdi da je Izrael „neodvojivi dio Eurovizije“.

Foto: Ida Marie Odgaard/afp/profimedia

Što kaže Izrael?

Iz izraelske televizije KAN poručuju da su optužbe neutemeljene i da rade u skladu s pravilima EBU-a. Dan uoči sastanka objavili su kako pripreme za natjecanje 2026. teku nesmetano – kao da se rasprava ni ne vodi.

„Ovo je prava kriza za Euroviziju. Nema pobjednika, svi gube“, poručuje eurovizijski analitičar Paul Jordan.

Natjecanje koje je desetljećima gradilo imidž zabave, glazbe i jedinstva možda će po prvi put morati izabrati stranu – i suočiti se s posljedicama koje bi mogle trajno promijeniti njegov identitet.

POGLEDAJTE VIDEO: Nestao avion s 239 ljudi: Hoće li se ikada riješiti najveći zrakoplovni misterij?