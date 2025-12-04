Neslužbeni detalji napada nožem na policajca u Splitu: Išao je kući kada se dogodio užas

Šokantan napad na policajca u Splitu. Tinejdžer ga je sinoć više puta izbo nožem. 59-godišnjak je u komi i liječnici mu se u splitskoj bolnici bore za život. A 18-godišnjak? Prije napada je prijetio i vlastitoj obitelji.

U rukama je policije, a RTL Danas donosi detalje i okolnosti napada. Na području Bilica susjedi ozlijeđenog pitaju se zašto se to baš njemu dogodilo.

"To je pravi čovjek. Najbolji tu na Bilicama. Radnik, težak. Lako to što je policajac nego je čovjek fenomenalan...", rekao je Ivan, Split.

Napadač je mlađi punoljetnik, koji je kako doznajemo prije napada prijetio svojim ukućanima kako će ih usmrtiti, potom su oni pozvali policiju. Kod kuće roditelja, policija ga nije zatekla, a prema informacijama sindikata policije napadač je žrtvu poznavao. Prilikom napada policajac je zadobio desetak ubodnih rana nožem.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Policajcu, koji je za rad prije četiri godine bio nagrađen medaljom Grada Splita, u Splitskom KBC-u i dalje se bore za život - nalazi se u induciranoj komi. Od kada je zaprimljen imao je nekoliko operacija a ozlijeđeno mu je više organa.

Što se zapravo dogodilo?

Neslužbeno doznajemo kako je uhićeni 18-godišnjak primljen na Odjel psihijatrije splitske bolnice. Pretpostavlja da je napadnuti policajac koji je išao kući, na cesti primijetio mladića kojeg je nehotice prije toga prijavila obitelj, te ga je pokušao zaustaviti.

"Zatečen sam time da je osamnaestogodišnjak tako napao starijeg čovjeka. Žalosno je to, strašno. Strašno što se događa", kaže Ante, Split.

Na mjestu događaja očevid je napravila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva, a daljnja istraga utvrdit će sve detalje napada.