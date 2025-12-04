Policajac se bori za život, doznajemo detalje ozljeda: 'Ima više ubodnih rana po cijelom tijelu'

Policajac koji je u srijedu navečer oštrim predmetom napadnut u Splitu i dalje je životno ugrožen te se nalazi u induciranoj komi.

"Zadobio je više ubodnih rana po cijelom tijelu, uglavnom prsnom košu i trbuhu. Kirurški je zbrinut i trenutačno se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja", naveo je u četvrtak predstojnik Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, doc. dr. sc. Toni Kljaković Gašpić.

"Provode se metode intenzivnog liječenja, u dosta je teškom stanju. Možemo reći da je životno ugrožen i da je situacija dosta ozbiljna", dodao je Kljaković Gašpić i naveo da je policajac više puta bio u operacijskoj sali.

Oglasila se policija

Podsjetimo, Policijska uprava splitsko-dalmatinska navela je da je policajac u civilu ozlijeđen u srijedu oko 22.45 sati u Splitu, na području Bilice. S teškim tjelesnim ozljedama zadržan je u bolnici.

Nakon što je policija pokrenula kriminalističko istraživanje i potragu za počiniteljem, pronašli su osobu koja se dovodi u vezu s napadom. Pod nadzorom je policije je te se poduzimaju mjere i radnje u sklopu istraživanja.

Božinović komentirao napad

"Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti, mislimo na njega, uz njega smo i njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima", istaknula je policija.

O slučaju se očitovao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je istaknuo da se liječnici bore za život ozlijeđenog policajca: Možemo se samo nadati najboljem i biti u mislima i molitvama s njegovom obitelji. Stanje je teško. Bila je jedna operacija sinoć i u ovom trenutku se vrši revizija", rekao je Božinović.

Sindikat policije: Napad na policajca tretirati kao napad na pravni poredak

Sindikat policije Hrvatske izrazio je u četvrtak duboko suosjećanje i punu podršku teško ozlijeđenom kolegi iz Splita i njegovoj obitelji, te poručio da se napad na policijskog službenika mora tretirati kao najteži napad na pravni poredak Republike Hrvatske.

"Kolega je, kako je potvrdio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, bio pri samom kraju smjene i obavljao svoju dužnost, štitio građane i javni red kada je brutalno napadnut oštrim predmetom. Taj događaj još jednom podsjeća koliko je policijski posao težak i opasan, ne samo u službi nego i izvan nje", navodi sindikat u priopćenju.

Poručuju kako nastavljaju snažno zagovarati sustavnu i učinkovitu zaštitu policijskih službenika jer današnji tragični događaj nije izolirani slučaj. "Nedavno smo svjedočili napadu na policijske službenike u Orehovici koji su završili s ozljedama, kojima se prijetilo i ubojstvom, a takvi primjeri nisu rijetkost. Kao Sindikat policije Hrvatske o tome upozoravamo već dugo, razina nasilja prema policajcima raste, a reakcije sustava nisu adekvatne", upozoravaju i traže dosljednu primjenu zakona, odlučniju reakciju državnog odvjetništva te jasne signale da država stoji iza svojih policajaca, a ne iza počinitelja.

"Naš kolega se danas u bolnici bori za život s posljedicama napada koji se nikada nije smio dogoditi. Uz njega smo i njegovu obitelj i nastavit ćemo se boriti za sustav koji će svim policajcima jamčiti sigurnost, zaštitu i poštovanje koje zaslužuju. Policija može biti učinkovita samo ako zna da država stoji iza nje, a građani mogu biti sigurni samo ako je policija zaštićena i osnažena da radi svoj posao". Sindikat policije je zahvalio kolegama na terenu, koji su u kratkom roku pronašli i priveli osobu povezanu s napadom. Nadaju se što skorijem rješavanju tog teškog i osjetljivog slučaja, jer je važno da sve okolnosti budu temeljito istražene i utvrđene.

