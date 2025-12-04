Božinović otkrio detalje napada na policajca u Splitu pa uputio apel: 'Nekome to može biti okidač'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović se nakon sjednice Vlade osvrnuo na događaj koji se u srijedu navečer dogodio u Splitu kada je muškarac oštrim predmetom napao policajca.

Premijer Andrej Plenković na početku je sjednice komentirao napad. "Najprije da izrazimo žaljenje zbog ranjavanja policajca u Splitu, o čemu nas je izvijestio ministar Davor Božinović. Nadamo se da će se brzo oporaviti. Osuđujemo napad, a policija će utvrditi okolnosti slučaja", rekao je Plenković.

"Možemo se samo nadati najboljem i biti u mislima i molitvama s njegovom obitelji. Stanje je teško. Bila je jedna operacija sinoć i u ovom trenutku se vrši revizija, liječnici se bore za njegov život", rekao je Božinović.

Naglasio je da je na društvenim mrežama primijetio senzacionalizam, klevetu i zluradost. Pozvao je na pristojno i uljuđeno ponašanje.

"Moramo biti svjesni da je nekome natpis na društvenim mrežama zabava, ali nekome drugome, pogotovo ako je psihički labilnija osoba, može biti okidač za neko protupravno ponašanje. Stoga, molim da pokažemo obzir i odgovornost", dodao je.

Božinović je potvrdio da je policajac u trenutku napada bio na dužnosti. "Mislim da mu je završavala smjena, ali još je bio na dužnosti", rekao je. "Kad sam govorio o napisima i neodgovornim objavama koje mogu utjecati na psihički ranjive osobe, moguće da je to i ovdje slučaj", dodao je.

Božinović je istaknuo kako će policija utvrditi sve okolnosti događaja. Dodao je da ne zna je li uhićena osoba otprije poznata policiji niti je li poznavala policajca.

