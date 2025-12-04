FREEMAIL
NA SJEDNICI VLADE /

Andrej Plenković osudio napad na policajca: 'Nadamo se da će se brzo oporaviti'

Andrej Plenković osudio napad na policajca: 'Nadamo se da će se brzo oporaviti'
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković komentirao je aktualne teme

4.12.2025.
8:30
Tajana Gvardiol
Goran Stanzl/pixsell
Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade nekoliko je odluka koje se tiču obrane, kao što su nabavka sustava za protudronsku borbu, samohodnih haubica CAESAR MK2, borbenog tenka Leopard 2A8 te teških terenskih kamiona. Iznimno, danas je sjednica Vlade počela u 8 sati vjerojatno zbog najavljenog premijerovog putovanja u Vatikan.

Andrej Plenković u Vatikan putuje sa suprugom Anom Maslać Plenković i troje djece te izaslanstvom u kojemu će biti ministar branitelja Tomo Medved, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek

Na početku sjednice Plenković je komentirao aktualne teme.

"Najprije da izrazimo žaljenje zbog ranjavanja policajca u Splitu. Nadamo se da će se brzo oporaviti. Osuđujemo napad, a policija će utvrditi okolnosti slučaja", rekao je Plenković.

Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) zahvalio je na organizaciji Dana poduzetnika.

"Čuli smo poruke HUP-a i poduzetnika te ćemo zajedno nastavaiti raditi na rastu hrvatskog gospodarstva", rekao je premijer, a najavio je i da će uoči Božića i godišnjice razornog potresa posjetiti Petrinju.

Andrej PlenkovićVladaSjednica
