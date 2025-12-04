Izbodeni policajac u Splitu u životnoj je opasnosti, pojavile se informacije o napadaču

Policajac u civilu napadnut je oštrim predmetom u srijedu kasno navečer te je hitno prevezen u bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Zadobio je teške tjelesne ozljede, piše Dalmacija Danas.

U srijedu oko 22.45 sati na području Bilica u Splitu teško je ozlijeđen policijski službenik koji se u trenutku napada nalazio izvan službe i bio odjeven u civilnu odjeću.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, napadnut je oštrim predmetom te je hitno prevezen u bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Zadobio je teške tjelesne ozljede i zadržan je na bolničkom liječenju.

Jedna osoba privedena

Nakon opsežne potrage, policija je u četvrtak rano ujutro izvijestila da je jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem pod nadzorom policije te se poduzimaju mjere i radnje u sklopu istraživanja koje je u tijeku.

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

"Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti, mislimo na njega, uz njega smo i njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima", naveli su.

Napadač ima 18 godina?

Premijer Andrej Plenković na početku je sjednice komentirao aktualne teme. "Najprije da izrazimo žaljenje zbog ranjavanja policajca u Splitu, o ćemu nas je izvijestio ministar Davor Božinović. Nadamo se da će se brzo oporaviti. Osuđujemo napad, a policija će utvrditi okolnosti slučaja", rekao je Plenković.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, navodno je napadač 18-godišnjak, a ozlijeđeni policajac je jedan od kontakt policajaca 1. policijske postaje star 59 godina. Mladić je navodno prevezen u psihijatrijsku bolnicu.

U životnoj je opasnosti

U KBC-u Split doznaje se da je pacijent primljen u bolnicu oko 23.15 sati s višestrukim ubodnim ranama i teškim ozljedama više organskih sustava.

"Učinjena je opsežna medicinska obrada. Nad pacijentom se i dalje provode mjere intenzivnog liječenja. U životno je opasnosti", kazala je Kristina Bitanga, glasnogovornica bolnice.

Intenzivno tragali za napadačem

Policija je odmah pokrenula kriminalističko istraživanje te intenzivno tragala za napadačem. Za sada nisu objavljeni detalji o okolnostima napada, a više informacija očekuje se nakon što istražitelji obave razgovore i utvrde sve relevantne činjenice.

Čitatelji Dalmacije Danas dojavili su u srijedu kasno navečer i u prvim satima četvrtka da je na području Dračevca uočen velik broj policijski službenika, uključujući kriminalističku policiju. Područje je pretraživao i dron.

