Šest maskiranih napadača upalo u zlatarnicu: 'Čuo sam strašan prasak, a onda...'

FILMSKA PLJAČKA /

Filmska pljačka u Slovačkoj - banda lopova odjevena u bijele kombinezone te naoružana sjekirama i čekićima opljačkala je zlatarnicu usred bijela dana i to u trgovačkom centru u Bratislavi. Sve je snimila nadzorna kamera na kojoj se vidi kako šest maskiranih napadača razbijaju staklene zaštite i grabe sav nakit koji im je došao pod ruku. Sumnja se da su potom pješice pobjegli do mjesta bez nadzornih kamera gdje ih je čekao automobil, a iza sebe su ostavili samo kišobran i alat. Iz svega što su vidjeli, sigurnosni stručnjaci zaključuju kako se bez sumnje radi o profesionalcima. Ako im se uđe u trag prijeti im kazna zatvora od sedam do 12 godina. Više pogledajte u prilogu