POLICAJAC SE BORI ZA ŽIVOT /

Božinović o komentarima na društvenim mrežama: 'Moramo biti svjesni'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović se nakon sjednice Vlade osvrnuo na događaj koji se u srijedu navečer dogodio u Splitu kada je muškarac oštrim predmetom napao policajca. 

Premijer Andrej Plenković na početku je sjednice komentirao napad. "Najprije da izrazimo žaljenje zbog ranjavanja policajca u Splitu, o čemu nas je izvijestio ministar Davor Božinović. Nadamo se da će se brzo oporaviti. Osuđujemo napad, a policija će utvrditi okolnosti slučaja", rekao je Plenković.

"Možemo se samo nadati najboljem i biti u mislima i molitvama s njegovom obitelji. Stanje je teško. Bila je jedna operacija sinoć i u ovom trenutku se vrši revizija, liječnici se bore za njegov život", rekao je Božinović.

4.12.2025.
10:33
