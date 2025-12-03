FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČEKA SE TURUDIĆEV POTEZ /

Je li Mirta Matić prekršila zakon?

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić uskoro će objaviti hoće li deklasificirati dokument o Mirti Matić, kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda. "Dobili smo zahtjev, jučer u poslijepodnevnim satima. Jutros smo imali sastanak o tome. I sutra ćemo, najkasnije u petak, ali mislim da ćemo ipak sutra odgovoriti saborskom Odboru za pravosuđe", kaže Turudić.

Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Katarine Brečić 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.12.2025.
20:59
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx