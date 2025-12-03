Ludilo izvlačenja skupina SP-a sve je bliže: Amerikanci spremili show koji će impresionirati

NAJBOLJI ŽDRIJEB IKAD? /

U petak će Hrvatska na ždrijebu u Washingtonu saznati protivnike na Svjetskom prvenstvu, a dok grizete nokte zabavljat će vas Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger i Village People. Na YMCA prilika je za čuveni Trumpov ples. Ždrijeb će voditi bivši supermodel i dobitnica Emmyja, Heidi Klum, zajedno s jednim od najpopularnijih komičara, Kevinom Hartom. Vjerujemo da će i izbornik Dalić biti impresioniran showom, protivnicima ne smije biti.