Boateng detaljno ispričao kako se potukao s Livajom: 'Mašina! Jako snažan'

Bivši nogometaš i reprezentativac Gane, Kevin-Prince Boateng završio je karijeru 2023. godine, a sada je progvorio i o svojoj strani koja ga je puno puta dovela do fizičkog sukoba sa suigračima.

U podcastu 'UNSCRIPTED by Josh Mansour' Boateng je govorio kako se sa svima znao svađati pa se prisjetio današnjeg kapetana Hajduka.

"Marko Livaja, na primjer. Igrao sam s njim u Las Palmasu. On je hrvatski napadač. Mašina! Jako snažan. Svađali smo se na terenu. Jednog je dana driblao na treningu, a trebao je dodati loptu. Rekao sam mu: 'Dodaj loptu, prestani biti egoist.' Odgovorio mi je: 'Šuti!' Raspravljali smo se, ali smo se umirili. Nakon treninga sam ga u kuhinji pitao: 'Brate, što se događa s tobom?' Rekao mi je: 'Oprosti, imam neke probleme kod kuće. Ovo, ono.' Rekao sam mu da sam to primijetio jer je bio jako napet. Htio sam mu pomoći i razgovor je bio prekrasan dok mu nisam rekao da se tako više nikad ne razgovara sa mnom", priznao je svoju krivicu Boateng pa nastavio:

"Ponos mu je skočio, rekao je: 'Što hoćeš?' Otvorio je vrata i udario me njima po sredini čela. Poludio sam. Zaletio sam se i pogodio ga šakom u potiljak. Počeli smo se tući. Udario me, razbio mi je usnicu. Ozbiljno smo se tukli par minuta, a onda je svatko otišao svojim putem. Sjedio sam i pitao se: 'Što to radim? Zašto to činim?' Znaš zašto to radimo? Nešto što nije od Boga nas preuzme, a onda se Bog vrati u srce i pitaš se zašto si nešto učinio. Usnica mi je bila razbijena, srce mi je lupalo, šaka je bila povrijeđena. Kod njega ista stvar.

Foto: Lluis Gene/afp/profimedia

Idući put sam ga zagrlio, ispričao se i rekao: 'Ja sam stariji, ne bih trebao činiti tako nešto.' Događa se, tako je to u svlačionici, gdje ima puno ponosa i gdje se svi žele pokazati kao bolji", ispričao je Boateng situaciju koju je u studenom 2023. prepričao i bivši reprezentativac BiH, Ognjen Vranješ. U toj priči ima dio i kako se Boateng zaključao u svlačionicu u strahu od Livaje, koji ga je u tom trenutku 'htio ubiti'.