Hajdukov veliki talent ide stopama Marka Livaje i potpisuje za europskog velikana

Prema informacijama Germanijaka, Inter iz Milana nakon Petra Sučića želi dovesti još jednog igrača iz HNL-a u svoje redove. Ovog puta meta je stoper Hajduka, Branimir Mlačić.

"Talijanski velikan ozbiljno je zagrizao za mladog stopera Hajduka, a da se sprema veliki posao potvrđuje i činjenica da su prošlog tjedna u Milanu na pregovorima bili čelnici Hajduka. Inter ovaj posao želi završiti već ove zime, pa onda Mlačića ostaviti u Hajduku do kraja sezone na posudbi," navodi Germanijak.

Ovaj interes Intera ne treba čuditi. Početkom studenog ugledni međunarodni nogometni opservatorij 'CIES Football Observatory' objavio je popis najboljih igrača do 20 godina kada je riječ o igri glavom, odnosno zračnim duelima i postotku uspješnosti u njima, iz čak 66 najjačih svjetskih liga, a na petom mjestu bio je upravo Mlačić.

Ako se ovaj transfer ostvari, Mlačić bi postao čak 11. Hrvat u Interu i drugi koji je u taj klub stigao iz Hajduka. Prvi je bio Marko Livaja.

