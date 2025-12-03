Kakva kazna prijeti ljudima koji su širili lažne vijesti o časnoj? Evo što kažu odvjetnici

OPASNE DEZINFORMACIJE /

Zbog širenja dezinformacija u slučaju časne sestre za koju je policija utvrdila da se sama ozlijedila iako je prijavila napad - potez će povući i DORH. 'Utvrdit ćemo ima li tu elemenata za pokretanje postupka', naveo je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Zbog slučaja časne sestre, ali i sve većeg broja stranih radnika u Hrvatskoj, osjetio se prozvanim i premijer Andrej Plenković koji je o tome progovorio na panelu u organizaciji The Economista.

'Ljudi su me pokušali 'skratiti za glavu' kao onog koji je odgovoran za dolazak stranaca u Hrvatsku. Ali onda smo shvatili da stvari nisu posve jasne. Ispalo je da se radi o samoozljeđivanju. To je bila totalna laž. I kada si suočen s takvom situacijom trebaš strpljenje u osnovi treba pribjegavati onom najvažnijem što imamo u raspravama - a to je istina', naveo je Plenković.

Kakve kazne prijete?

Širenje lažnih vijesti prema zakonu o javnom redu i miru je prekršaj. A kazna od 700 do 4.000 eura, moguće i jednomjesečni zatvor. Ako se takvom informacijom potiče druge na nasilje ili mržnju prema migrantima, počinitelj može biti odgovoran i za kazneno djelo poticanja na nasilje i mržnju.

No, odvjetnici za medijsko pravo s kojima smo razgovarali naglašavaju kako nema mogućnost kažnjavanja za širenje netočnih informacija ako zbog njih nisu nastupile štetne posljedice za osobu na koju se informacije odnose ili nije došlo do remećenja javnog reda i mira.

Komunikacijski stručnjaci naglašavaju nužnosti odgovornog širenja informacija. 'Svi novinari i profesionalni se moraju držati profesionalizma i građani biti svjesni da svaki like ili share može dovesti do širenja dezinformacija. To može biti opasno jer ljudi mogu djelovati afektivno ili jednostavno širiti te dezinformacije dalje', navodi komunikacijski stručnjak Mato Brautović.

Na potezu je i policija čiji odgovor još čekamo