Lažna vijest o 'migrantu napadaču' na časnu zapalila mreže: Kako je izmišljeni napad izazvao val mržnje?

Preokret u slučaju ozlijeđene časne sestre. Zagrebačka policija više ne traži napadača već protiv nje podnosi prijavu jer sumnjaju da je lažno prijavila napad. Navode i kako se sama ozlijedila. Svi oni koji su povjerovali njezinim tvrdnjama - danas se ispričavaju. Slučaj je to koji još jednom ukazuje na opasnost od lažnih i neprovjerenih vijesti koje se brzo šire i dovode u zabludu.

"Utvrđeno da se navedeni napad, zapravo nije dogodio...Nakon svega što je policija napravila, kaznena prijava će biti podnesena redovnim putem zbog počinjenja kaznenog djela lažnog prijavljivanja kaznenog djela", kazao je ministar Davor Božinović.

Iz reda ozlijeđene časne sestre zahvalni su institucijama.

"Ovime sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Zagreba zahvaljuju svim uključenim službama, osobito medicinskom osoblju i policiji na pomoći i suradnji", priopćili su.

A vijest se prvo pojavila u desnim medijskim krugovima. Brojni građani na društvenim mrežama širili su neprovjerene detalje - od toga da je napadač bio migrant, uzvikivao Alalahu ekber i da ga policija lovi po zagrebačkom naselju Malešnica.

Izmišljanje i širenje lažnih vijesti prema zakonu o javnom redu i miru je prekršaj. A kazna od 700 do 4000 tiusće eura, moguće i jednomjesečni zatvor.

"Razlika će biti jesu li oni koji su širili namjerno objavljivali oko toga tko je napadač sada kada znamo da napadača nije bilo, ili je od nje došla informacija - ali onda je pitanje kako je došla do osobe koja je prva objavila", kazala je Tena Šimonović Einwalter, pučka pravobraniteljica

Dezinformacije o navodnom napadaču potaknule su govor mržnje prema stranim radnicima i vjernicima islamske vjeroispovijesti. To je pak kazneno djelo, a kazna je i do tri godine zatvora. Na potezu je policija no ministar ne otkiva detalje.

"Koliko vidim policija do sada nije bila pretjerano aktivna do sada, nije toga ni builo toliko kao što je sad a i mislim de će se policija morati preustrojiti i gledati što se po društvenim mrežama valja", kazao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Na lažnu vijest je nasjeo i HDZ - ov gradonačelnik Splita Tomislav Šuta koji je osudio ženske udruge i zagrebačkog gradonačelnika što nisu reagirali... danas se ispričao...

I član predsjetništva MOST - a Krešimir Rotim snimio je video u kojem širi dezinformacije, danas ga je obrisao pa se i on ispričao.

