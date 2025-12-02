Novo istraživanje: Hrvati čeznu za državnom firmom - 'Ako se nešto otvori, javite mi'

KAKO TO? /

Možda već više od pet godina ne možete šetati po Markovu trgu, koji više nego ijedan drugi simbolizira državnu vlast, ali sve više vas za istu tu državu želi raditi. Pa kako to?

Ako pitamo vas, odgovori su više-manje na istom tragu. Iva iz Zagreba pretpostavlja da se ljudi osjećaju sigurnijima ako rade u državnoj službi i da je to glavni razlog što žele raditi za državu. Antonela primjećuje da u državnim firmama sve spajaju oko praznika, vjeruje da se tamo manje radi.

"Malo je mirnije, nećete dobiti otkaz sutra, zna se da će država postojati i sljedećih 30 godina. Poduzeća će pak možda nestati za godinu dana, a očekuje se da radite od jutra do mraka, nema nekih prava. I ja bih isto radio za državu, ako se otvori neki posao, javite mi", rekao nam je Saša iz Zagreba. Više doznajte u priči Petra Panjkote.