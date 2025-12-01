Matić udara otvoreno: Dajte sve dokumente van, nemam što skrivati!

PITANJA U SABORU /

Javnost je konačno čula od same Mirte Matić, kandidatkinje predsjednika Zorana Milanovića za čelnu osobu Vrhovnog suda, je li prekršila zakon i otkrila bratu da je pod policijskim mjerama. Ta tema zapravo je samo zanimala MOST-ovce koji vladajuće i oporbu optužuju za trgovinu. Gotovo sat i pol Mirta Matić čekala je svoj red za saslušanje na saborskom odboru. I onda je konačno odgovorila rekavši da nije počinila kazneno djelo.

Nikola Grmoja (MOST) je ustvrdio: "Jedan portal objavio je kako ste javili sestri svog bivšeg supruga da se protiv njega vode izvidi, da je pod mjerama." Mirta Matić je odgovorila: "Ja sam od svjedoka u jednom četverogodišnjem kaznenom postupku, kandidaturom na ovaj natječaj, postala optuženica bez optužnice i osuđenik bez presude." Više pogledajte u prilogu Katarine Brečić