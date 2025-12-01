Zagrebački vozači prilagođavaju se novim pravilima: Evo trikova za preživjeti jutarnje gužve

KOD VJESNIKA /

Jutros je prvi put na radni dan testirana nova prometne regulacije uz zagrebački Vjesnik gdje se ponovno se može voziti u oba smjera.

No, skretanje ulijevo iz Slavonske na Savsku cestu je strogo zabranjeno. Mnogi vozači jučer takvo prometno rješenje nisu poštovali zbog čega su se stvarale prometne gužve, ali i potencijalno opasne situacije. Jutros - potpuno drugačija situacija jer je policija usmjeravala sve vozače na raskrižju koji su pokušavali skrenuti da nastave voziti ravno kako se ne bi stvarale gužve.

Više pogledajte u prilogu.