FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOD VJESNIKA /

Zagrebački vozači prilagođavaju se novim pravilima: Evo trikova za preživjeti jutarnje gužve

Jutros je prvi put na radni dan testirana nova prometne regulacije uz zagrebački Vjesnik gdje se ponovno se može voziti u oba smjera.

No, skretanje ulijevo iz Slavonske na Savsku cestu je strogo zabranjeno. Mnogi vozači jučer takvo prometno rješenje nisu poštovali zbog čega su se stvarale prometne gužve, ali i potencijalno opasne situacije. Jutros - potpuno drugačija situacija jer je policija usmjeravala sve vozače na raskrižju koji su pokušavali skrenuti da nastave voziti ravno kako se ne bi stvarale gužve.

Više pogledajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
1.12.2025.
17:25
RTL Danas
PrometVjesnikRegulacijaGužve
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx