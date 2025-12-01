Bili smo na najopasnijem treningu hrvatske vojske: Evo kako čuvaju najštićenije osobe

Štićena osoba u automobilu. Sve ide po planu. I nema razloga za paniku. Ali, što kad ne krene sve kako treba?

Svaki korak, svaka sekunda, svaka odluka. Ovo je priča o sigurnosti hrvatske vojske. Kako izgleda osiguranje štićenih osoba ali i kada se poteže oružje?

Oni štite najviše državne dužnosnike. Ali i strana izaslanstva i vojne predstavnike kad dolaze u našu zemlju.

'Nema prostora za grešku'

Poručnik Vjekoslav Pavelić, zapovjednik 1. voda u satniji za zaštitu VIP Pukovnije Vojne policije kaže: "Nema prostora za grešku, nema prostora za kompromis. Sigurnost smo definirali kao jedno stanje u kojem su rizici prihvatljivi. Rizici postoje uvijek, moramo ih svesti na najmanju moguću mjeru."

Bojnik Darko Ivić, zapovjednik središta za obuku vojne policije "Bojnik Alfred Hill", kaže: "Postoji jedan standard u vojnoj policiji to je standard izvrsnosti, koji ne proizlazi samo iz težnji da budemo najbolji što možemo biti, nego i iz značaja i uloge koje vojna policija za obrambeni sustav ima"

Ono što čeka svakog polaznika barem jednom na godinu - stresnije je od vježbe napada. Kroz skučeni kavez moraju proći u potpunom mraku. U prostoru punom umjetnog dima. Prvo samostalno, drugi put sa štićenom osobom.

Selekcijski test

Poručnik Pavelić kaže: "Pripadnici kad dolaze prvi put na testiranje, na selekciju, oni nikad kavez prije toga nisu vidjeli. I poanta je da ulaze u mrak ulaze u nepoznato i to im stvara jedan stres, element iznenađenja, stres a to je ono što nas čeka u poslu"

Test je diskvalificirajući ako osoba doživi napadaj panike, ali to se nikad nije dogodilo. Neki brže, neki sporije - do sad su svi prošli kavez.

"Pet do sedam minuta je standard. Naravno, ako to potraje duže - 10 minuta, 10 minuta i dalje, ako se osoba izgubi, možemo ju korigirati, upaliti joj svjetlo, promijeniti joj putanju, vratiti ga na pravi put i nastaviti dalje ali ne smije se zaustaviti i ne smije doživjeti napadaj", kaže poručnik Pavelić.

Samo najbolje od najboljih prođu

Prije mraka i dima - priprema. Dvadeset minuta na traci sa zaštitnom maskom, pa dvadeset puta povlačenje utega za kiselost mišića. I na kraju hodanje na beskonačnim ljestvama gdje se simulira 30 metara visine. Sve kako bi se postigla kiselost mišića, podignuo puls i ubrzao rad srca.

"Osoba radi u odijelu, znači radimo u realnim uvjetima onako kako radimo naše stvarne zadaće - s kravatom, s punom opremom, naoružanjem, rezervnim spremnikom, palicom, lampom, lisicama, značkom vojne policije, cijela oprema je na nama koja je jedno pet do šest kg što jest jedan dodatan izazov", kaže poručnik Pavelić.

Postupak selekcije za sve ove ljude traje dugo. Jer, oni moraju zadovoljiti sve kriterije - od administrativnih do zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih. "Samo najbolji od najboljih prođu cijeli taj postupak i završe u ovim postrojbama", kaže bojnik Ivić.

Spremni na izazove

Iza svega stoji puno pripreme, obuke, odricanja i znoja. Pogotovo kad je suradnja s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom i antiterorističkom vojnom policijom.

"Zadaća je jako zahtjevna, to iziskuje mnogo ulaganja, truda i obučavanja da bi se došlo do rezultata. Što se tiče obučavanja na godišnjoj razini često imamo ovakve obučene procese", kaže zamjenik zapovjednika satnije ATVP-a

Jer, bez obzira koga se osigurava i štiti - uvijek moraju biti u TOP formi i spremni za sve izazove.