VELIKA ČAST /

Bivši trener Dinama nosio olimpijsku baklju: Široki osmijeh kao nekada na Maksimiru

Posljednja postaja olimpijskog plamena prije Božića bio je kišni Napulj. Olimpijsku baklju nosio je Fabio Cannavaro. Bivši osvajač Zlatne lopte, aktualni izbornik Uzbekistana i bivši trener Dinama u svom rodnom gradu na jugu Italije. Inače olimpijski plamen će prijeći 12.000 km, priolazi kroz svih 110 talijanskih pokrajina i više od 300 općina s planiranim proslavama u 60 gradova duž rute, a sve uoči Zimskih olimpijskih igara 2026. godine. 

24.12.2025.
21:06
Sportski.net
Fabio Cannavaro
