Gorani nemaju problema sa snijegom! Bili smo u Delnicama s gradonačelnikom

BIJELI BOŽIĆ /

Najviše snijega tijekom dana palo je u Gorskom kotaru, odakle se uživo za RTL Danas javio Boris Mišević. Upozorio je da su uvjeti za vožnju iznimno nepovoljni u gotovo cijeloj zemlji. Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, kontinentalnoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dok ostatak zemlje muče poledica, bura i mokri kolnici.

U Delnicama je tijekom dana palo oko 20 centimetara snijega, a oborine i dalje ne prestaju. Temperatura se ondje spustila na minus pet stupnjeva, a ispod nule je i u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, zbog čega će se snijeg i poledica zadržati i tijekom noći.

Gradonačelnik Delnica Igor Pleše, ističe da je stanje na cestama zasad stabilno, ali zahtijeva stalni oprez. „Delnice imaju 55 naselja i oko 120 kilometara cesta koje je potrebno čistiti. Mehanizaciju imamo spremnu, a na terenu su i tri koncesionara s velikim iskustvom u zimskom održavanju, tako da trenutačno nemamo većih problema u prometu“, rekao je. Više doznajte u prilogu.