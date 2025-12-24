Kako pripremiti hrskavi odojak i što nikako ne ide u francusku: Kuhari otkrili tajne za Direkt

VJEČNA DILEMA /

Ide li u francusku salatu jabuka? Sada ćete vi reći da - ništa bez jabuke, a vaša bolja polovica koja sjedi s vama na kauču vas vjerojatno blijedo gleda. Jer nema obitelji, prijatelja, susjeda, parova koji se barem jednom nisu posvađali oko ovog važnog pitanja. Zato je naša ekipa bila na posebnom zadatku. Pokušala je riješiti vječnu dilemu. I ne samo to - raspitala se kako ispeći savršeni odojak s hrskavom koricom i kako pripremiti hobotnicu