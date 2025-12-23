Nuklearka se vraća na velika vrata: Šušnjar otkrio zašto to ne bi trebalo biti problem

Znate li što je "NIMBY"? Čak i ako ne znate, moguće je da ste nekad zauzeli taj stav. "Not In My Back Yard" odnosno "Ne u mom dvorištu", a koristi ga se uvijek kad se lokalci protive izgradnji nečeg u njihovom kvartu. Tako bi se Nimby uskoro mogao opet koristiti protiv izgradnje nove nuklearke.

Hrvatska je napravila prvi ozbiljniji korak prema cilju da nam do 2040. gotovo trećina energije bude nuklearna. Gdje? Najbolje da se to već zna, pa da ljudi znaju gdje će se buniti.

Desetljećima je nuklearna energija bila tabu tema od koje su svi strahovali - a sada se vraća na velika vrata. Nakon 40-godišnjeg moratorija - Hrvatska se okreće nuklearkama.

Sa Slovencima dijelimo Krško, a prvu nuklearku na hrvatskom tlu mogli bismo dobiti u sljedećih 10-15 godina. Zakon je u javnom savjetovanju, kaže ministar za Direkt, nakon glasanaj u Saboru kreće osnivanje agencije za nuklearnu energiju u civilne svrhe.