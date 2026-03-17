Pogledajte Trumpovu reakciju kad su ga pitali o odnosu s britanskim premijerom

'VIDITE LI OVOG ČOVJEKA?' /

Američki predsjednik Donald Trump u Ovalnom uredu Bijele kuće odgovarao je na pitanja novinara o američkom napadu na Iran, ostavci Joea Kenta, direktora nacionalnog antiterorizma, koji je rekao da ne može podržati sukob u Iranu.

Sve Trumpove odgovore pročitajte OVDJE.

Novinari su Trumpa pitali i o odnosu s britanskim premijerom Keirom Starmerom.

Trump je rekao da SAD ima "izvrstan dugoročni odnos s Ujedinjenim Kraljevstvom" koji "bi trebao biti najbolji" te da je "uvijek bilo najbolje dok se nije pojavio Keir".

"Sviđa mi se, on je drag čovjek... on je jako drag čovjek s prekrasnom obitelji, sve je savršeno“, rekao je Trump i nastavio:

"Samo sam rekao 'ne morate mi slati nosače zrakoplova, pošaljite mi par minolovaca, ne trebaju nam vaši nosači zrakoplova', ali čak i nosače zrakoplova, on bi ih poslao tek nakon što bismo u biti pobijedili. Šalje ih kada više nema aviona, kada su rakete pale na 8 posto."

Trump je pritom mislio na kapacitet Iranskih balističkih raketa koje SAD i Izrael uništavaju.

Američki predsjednik zatim se okrenuo i pokazao na bistu bivšeg ratnog premijera Winstona Churchilla.

"Vidite li ovog čovjeka? To je veliki Winston Churchill. Barack Hussein Obama nije želio njegovu bistu u svom uredu, jeste li to znali? I poslao ju je nazad u Englesku. Kada su mene pitali želim li je, rekao sam da želim i vratili smo je. Nažalost, Keir nije Winston Churchill."

Winston Churchill (30. studenog 1874. - 24. siječnja 1965.) bio je britanski državnik, vojni časnik i pisac koji je bio premijer Ujedinjenog Kraljevstva od 1940. do 1945., tijekom Drugog svjetskog rata te ponovno od 1951. do 1955. Ideološki pristaša ekonomskog liberalizma i imperijalizma, veći dio svoje karijere bio je član Konzervativne stranke, koju je vodio od 1940. do 1955. Bio je član Liberalne stranke od 1904. do 1924.