Stručnjak o srpskim raketama: 'Nisu ih kupili za lov na divlje patke! Protiv njih nema obrane'

Od početka napada SAD-a i Izraela na Iran prošlo je 18 dana, a rat je eskalirao brutalnim odgovorom Irana na susjedne zemlje. Donald Trump upozoren je da će se SAD suočiti s novim Vijetnamskim ratom ako stupi na teren u Iranu.

Iran je danas napao američko veleposlanstvo u Bagdadu raketama i dronovima, a Trump izgleda ni dalje nema izlaznu strategiju ovog sukoba. Primirje nije na stolu novog iranskog vrhovnog vođe. On vjeruje da Sjedinjene Države i Izrael prvo moraju biti poraženi i prisiljeni platiti odštetu.

Čudi i stav Trumpa koji je izrazio iznenađenje što su američki saveznici u Zaljevu bili meta iranskih napada. Rekao je da su te zemlje "bile nepotrebno napadnute", opisavši iransku odluku da ih napadne kao "najveće iznenađenje koje sam doživio u cijeloj ovoj priči".

Pogrešna procjena protivnika

Cijeli situaciju na Net.hr analizirao je vojni analitičar Marinko Ogorec, koji je mišljenja da se u ovu avanturu ušlo, bez ikakve dobre procjene situacije. Drugim riječima, procjena situacije bila katastrofalna i produkt toga je očito ovo što se sada događa, napominje Ogorec.

"Očito su potpuno pogrešno procijenili situaciju. Kratko rečeno, procijenili su pogrešku protivnika. Procijenili su pogrešno čitavu situaciju i odjednom, stvarno se događa to što nismo očekivali. Apsolutno je vidljivo da su podcjenili Iran i vidljivo su napravili velike pogreške s lošom procjenom.

Ogorec je mišljenja da su Amerikanci vjerojatno mislili da će se ponoviti situacija s Venezuelom. "Vjerovali su da će se likvidacijom državnog i vojnog vrha jednostavno se urušiti sustav. Slično kao u Venezueli. Ali to se nije dogodilo", komentirao je.

Ubojstvo Netanyahua

Bliski istok jedno od najosjetljivijih područja u svijetu kada je riječ o mogućoj upotrebi ili širenju nuklearnog oružja. Donald Trump uvjerava svijet da bi Izrael za tim ne bi posegnuo. U to baš nije uvjeren naš sugovornik. Naime, Ogorec ističe da za tim možda trenutačno nema potrebe, ali nuklearno oružje je uvijek opcija.

"Posegnuo bi ako bi bio ugrožen njegov nacionalni interes. To bi dovelo do ozbiljnih implikacija gotovo u cijelom svijetu", poručio je Ogorec. A Izrael bi svakako bi egzistencijalno ugrožen i ubojstvom premijera Benjamina Netanyahua koji je na meti Irana. Ogorec je uvjeren da će ga Iran pokušati likvidirati ako ga uspiju locirati.

Podsjetimo, iranska raketa lansirana je jutros blizu njegova ureda, a prošli tjedan, iranska revolucionarna garda izjavila je da će pronaći Netanyahua prije nego što su se na internetu počele širiti glasine o njegovoj smrti, na što je on odgovorio objavom videa na kojem kupuje kavu.

Srbija se 'opako' naoružava

Geopolitička napetosti i eskalacija sukoba na Bliskom istoku, uznemirala je duhove i na Balkanu, naročito nakon Vučićeve nabavke kineskih supersoničnih raketa dugog dometa. Riječ je o višenamjenskom zrakoplovnom oružju, kojeg su Kinezi nazvali 'ubojicom nosača zrakoplova', za sada je jedino poznato da ovu raketu koristi Pakistan.

Poznato je da može dosegnuti najmanje 250 kilometara, a spominje se domet i od 300, pa čak i 400 kilometara. Proizvođač tvrdi - raketa je duga 5,1 metar, kalibra 400 milimetara, te u završnoj fazi leta dostiže brzinu od Macha 4,5. Teška je gotovo tonu (910 kilograma) te za nju su predviđene dvije vrste bojevih glava - eksplozivne mase 150 kilograma i prodorne mase od 200 kilograma.

Nesporno, utrka u naoružavanju postala je očito globalni trend, a Ogorec ističe kako je vrlo upitno zašto Srbija kupuje takvo ofenzivno oružje. "To je ono što se u teoriji politologije naziva "sigurnosna dilema", a ona kaže ako vam susjed kupuje oružje takvog tipa što će mu to, svatko racionalno, normalno, čelništvo racionalne normalne susjedne države treba se zapitati. Koliko vidim, naše čelništvo se zapitalo što će im, zbog čega kupuju takve sustave. Ako kupujete neke ofenzivne sustave, konkretno te rakete, neće im trebati za lov na divlje patke. To je sigurno", komentirao je Ogorec.

'Neće nas braniti njemački, francuski ili britanski vojnici'

Imamo li u Hrvatskoj razloga za brigu, možemo li se obraniti od takvog oružja, Ogorec bez ustezanja kaže: "Za ovako nešto ne postoje obrambeni sustav uopće. Prema tome, ne samo da ga mi nemamo, nego ga nitko nema. To su rakete koje su tako koncipirane da probiju svaki protuzračni obrambeni sustav, uključujući i bilo koji NATO-ov".

Ako do napada dođe, doći će i do rata i sa svime onim što bilo kakav rat nosi sa sobom. Iako je Hrvatska članica NATO-a, Ogorec uvjerava da bi Hrvatska u slučaju napada odgovorila samostalno. NATO bi pomogao, napominje naš sugovornik, u skladu sa svojim potencijalima, mogućnostima i interesima. Drugim riječima, onaj famozni 5. članak, kaže da napad na jednu članicu NATO-a, znači napad na drugu članicu. No, Ogorec napominje da nigdje nije propisano na koji način bi te ostale članice reagirale.

"Apsolutno bi bili prepušteni sami sebi. Ako itko misli da bi se njemački ili francuski ili britanski vojnici ginuli u Hrvatskoj za Hrvatsku, onda se grdo vara. Ginuli bi mi. Eventualno bi mogli dobiti pomoć, otprilike ovako, kako vidimo u Ukrajini", rekao je.

Vučićev folklor u Srbiji

No, u scenarij rata na Balkanu, u ovom trenutku Ogorec ne vjeruje. "Ovaj prostor je još uvijek miran. Republika Hrvatska je još uvijek mirna i sigurna zemlja. Zemlja koja ima svoje normalne standarde, uvjete života funkcioniranja razmjerno učinkovitog funkcioniranja, s tim da bi trebali samo pojačati oružane snage kako bi mogli biti siguran čimbenik odvraćanja. To je jedino", kaže Ogorec.

S druge strane, retorika u Srbiji i sve što se tamo događa, Ogorec smatra da je to folklora za unutarnje političke prilike Vučića. "Mislim da Vučić ima ozbiljnih problema na unutarnjem političkom planu. Zbog toga sva ova retorika, tako da mislim da je to samo zbog da zbog tih stvari. Njima ne prijeti nikakva opasnost ni od koga, osim njih samih naravno. Ali to je stvar Vučića i njegove politike. I njega kao predsjednika države", zaključuje Ogorec.

POGLEDAJTE VIDEO: Kotromanović o srpskim raketama: 'Nabavljamo i mi HIMARS s kojim možemo gađati Beograd'