Trump smiruje strahove: 'Izrael nikad ne bi ovo učinio za rješavanje svojih problema'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak novinarima da ne vjeruje da bi Izrael upotrijebio nuklearno oružje za rješavanje svojih problema - iako židovska država nikada nije priznala da posjeduje smrtonosno oružje.

Na pitanje novinara o komentaru koji je Trumpov savjetnik David Sacks dao u podcastu, u kojem je nagađao da bi Izrael mogao eskalirati rat i razmotriti upotrebu nuklearnog oružja, Trump je rekao: "Izrael to ne bi učinio. Izrael to nikada ne bi učinio."

Izrael godinama provodi politiku namjerne dvosmislenosti kako bi izbjegao sukobe oko svojeg nuklearnog programa. Visoki izraelski političari više su puta naglasili da Izrael neće biti prva zemlja Bliskog istoka s nuklearnim oružjem. Prema procjenama Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu (SIPRI), Izrael posjeduje 90 nuklearnih bojevih glava.

Napad na infrastrukturu terorističkog režima

Izrael je u utorak pokrenuo val napada na Teheran i Bejrut, dok napadi na Bagdad uvlače susjedni Irak dublje u rat na Bliskom istoku koji je izazvao gospodarske potrese diljem svijeta. Od zajedničkog američko-izraelskog napada 28. veljače iranska prijestolnica gotovo je svakodnevno meta bombardiranja. Izraelska vojska kaže da napada "infrastrukturu terorističkog režima".

U ratu, koji je sada u trećem tjednu, poginule su stotine ljudi. Rat se brzo proširio i na iranske napade na zemlje Perzijskog zaljeva, kao i na izraelsko bombardiranje Libanona. Iran je u utorak ujutro nastavio zračne napade na Izrael i susjedne arapske zemlje u kojima su američke vojne baze.

U napadu na Ujedinjene Arapske Emirate, drugi dan zaredom, ostaci presretnute balističke rakete pali u gradsko područje Abu Dhabija, ubivši pakistanskog državljanina, dok se požar uzrokovan napadom dronom gasi na plinskom polju Šah u Abu Dhabiju.

Detalji raketnog napada

Katarsko ministarstvo obrane priopćilo je da je katarska vojska presrela iranski raketni napad i da je u tijeku gašenje manjeg požara uzrokovanog padom krhotina nakon presretanja rakete.

Libanonski državni mediji izvijestili su u utorak da je izraelska vojska ranojutarnjim napadima pogodila stambenu zgradu u južnim predgrađima Bejruta, uporištu proiranske oružane skupine Hezbolah.

Vlasti u Libanonu priopćile su da se od 2. ožujka više od milijun ljudi registriralo kao raseljeno, a više od 130. 000 ljudi boravi u više od 600 kolektivnih skloništa.

Regionalni rat

Zemlja je uvučena u rat kada su militanti Hezbolaha, koje podržava Teheran, napali Izrael zbog ubojstva iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija prvog dana sukoba.

Regionalni rat također kontinuirano uvlači Irak sve dublje u borbe, nakon što je zemlja dugo bila posredničko bojište između Sjedinjenih Država i Irana. U ranojutarnjem napadu dronom i raketama meta je bilo američko veleposlanstvo u Bagdadu, a u napadu su ubijene četiri osobe u kući u kojoj su navodno bili iranski savjetnici.

Napadi na kompleks dogodili su se nekoliko sati nakon što je protuzračna obrana spriječila raketni napad na veleposlanstvo, a dron je izazvao požar u luksuznom hotelu koji posjećuju strani diplomati u utvrđenoj zelenoj zoni Bagdada.

Napadi na glavna naftna polja

Rat na Bliskom istoku izazvao je nagli porast cijena nafte, a cijene su nastavile rasti u utorak. Nekoliko zemalja usprotivilo se zahtjevu američkog predsjednika Donalda Trumpa da pomognu u osiguranju Hormuškog tjesnaca, dok Iran nastavlja napadati susjedne proizvođače sirove nafte.

Promet u plovnom putu u Zaljevu kroz koji prolazi petina globalne sirove nafte ozbiljno je poremećen ratom. Ponovljeni napadi na naftnu infrastrukturu - uključujući napade na glavna polja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i južnom Iraku - pridonijeli su nemirima na tržištima.

Globalne cijene nafte porasle su za više od 40 posto otkako su SAD i Izrael počeli napad na Iran, a utjecaj se osjetio globalno. Australska središnja banka u utorak je podigla ključnu kamatnu stopu, ukazujući na "oštro više cijene goriva" uzrokovane američko-izraelskim ratom protiv Irana.

Armada za Hormuz

Trump je zahtijevao od saveznika da se s "velikim entuzijazmom" pridruže armadi koja bi pratila tankere kroz tjesnac. "Snažno potičemo druge zemlje da se uključe s nama, i to brzo", rekao je Trump novinarima na događaju u Bijeloj kući.

Trump je upozorio da bi bilo "vrlo loše" za budućnost NATO-a ako saveznici odbiju pomoći i predložio je da bi zbog tog pitanja mogao odgoditi samit s kineskim čelnikom Xi Jinpingom za otprilike mjesec dana.

Britanski premijer Keir Starmer rekao je da London surađuje sa saveznicima kako bi izradio "održiv" plan za ponovno otvaranje tjesnaca, ali je isključio misiju NATO-a. Berlin je također rekao da je "cijelo vrijeme jasno da ovaj rat nije stvar NATO-a". Japan, Australija, Poljska, Španjolska, Grčka i Švedska rekle su da neće vojno sudjelovati u Hormuškom tjesnacu.

Zapadni saveznici pozvali Izrael

Talijanska premijerka Giorgia Meloni u ponedjeljak je izrazila rezerve prema vojnom sudjelovanju njezine zemlje u zaštiti tankera u Hormuškom tjesnacu. Sloboda plovidbe u tjesnacu između Irana i Arapskog poluotoka od temeljne je važnosti, rekla je Meloni na talijanskoj televiziji. Međutim, dodala je da bi intervencija značila "korak prema većem sudjelovanju" u ratu.

Ministri vanjskih poslova EU-a raspravljali su o ratu u Bruxellesu u ponedjeljak, ali nisu pokazali "apetit" za produljenje svoje pomorske misije u Crvenom moru kako bi pomogli u ponovnom otvaranju Hormuza, rekao je visoki diplomat bloka.

Zapadni saveznici Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo također su pozvali Izrael na suzdržanost u Libanonu, gdje je najavio "ograničene kopnene operacije" protiv Hezbolaha. No, izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je za AFP da bi Europa trebala podržati "svaki napor da se Hezbolah sada iskorijeni".

Prkosan ton

Rat je sada zahvatio regiju, a Iran je napao najmanje 10 zemalja u kojima se nalaze američke snage i Revolucionarna garda, tvrdeći da je ispalio oko 700 projektila i 3600 dronova. Više od 1200 Iranaca ubijeno je u američkim i izraelskim napadima, prema najnovijim podacima iranskog ministarstva zdravstva od 8. ožujka, koji se nisu mogli neovisno provjeriti.

No, teheranski ministar vanjskih poslova u ponedjeljak je zauzeo prkosan ton. "Do sada su... shvatili s kakvom zemljom imaju posla", rekao je Abas Arakči novinarima u Teheranu. Iran, rekao je, "ne ustručava se braniti i spreman je nastaviti rat gdje god ga odvede i ići dokle god je potrebno", poručio je.

Unatoč nasilju i tome što interneta nema više od dva tjedna, neki Iranci nastoje vratiti osjećaj normalnosti, ponovno otvarajući kafiće i restorane, a popularni Tajriš bazar u Teheranu bio je pun tijekom vikenda uoči nadolazeće perzijske Nove godine. Malo je znakova narodnog ustanka u Iranu, gdje su sigurnosne snage ubile tisuće ljudi tijekom prosvjeda u siječnju. Agencija UN-a za izbjeglice navodi da je u Iranu raseljeno do 3,2 milijuna ljudi.

