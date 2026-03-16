Trump ponovno prijeti saveznicima: Brine li vas mogući izlazak SAD-a iz NATO-a?

Američki predsjednik Donald Trump pojačao je pritisak na saveznike da pomognu u zaštiti Hormuškog tjesnaca. U suprotnom, zaprijetio je "Bit će to vrlo loše za budućnost NATO-a".

Trump je pozvao saveznike da pošalju svoje brodove u tjesnac. Australija, Francuska, Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo zemlje su koje zasad nemaju takve planove. Trump očekuje da će se u osiguranju tjesnaca pridružiti i Kina, prije nego što posjeti Peking.

Inače, treći je tjedan sukoba na Bliskom istoku, Iran je nastavio bombardirati regiju dronovima i raketama. Jedna osoba poginula je u Abu Dhabiju. Zračna luka u Dubaiju bila je privremeno zatvorena zbog napada dronom u blizini.

Brine li vas mogući izlazak SAD-a iz NATO-a?

Brine li vas mogući izlazak SAD-a iz NATO-a?



