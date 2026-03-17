Auto naletio na djecu na pješačkom: Djevojčicu (1) helikopterom prevezli u bolnicu, ozlijeđena i odgajateljica

Starija žena zabila se automobilom u grupu vrtićke djece na istoku Njemačke, prilikom čega su teško ozlijeđene jednogodišnja djevojčica i djelatnica vrtića.

Sve se dogodilo oko 10.30 sati u utorak kada je grupa djece prelazila ulicu u gradiću s devet tisuća stanovnika nazvanog Niesky u Saskoj. Fenix magazin piše da 84-godišnja vozačica, koja je bila za volanom Opel Corse, očito nije vidjela grupu mališana koji su prelazili ulicu te ih je udarila svojim vozilom.

Njih su odgajatelji gurali u kolicima preko pješačkog prijelaza.

Automobil se sudario s jednim kolicima, u kojima su bili djevojčica i jednogodišnji dječak. Kolica su se zatim prevrnula.

U nesreći teško je ozlijeđena jednogodišnja djevojčica i helikopterom je prevezena u bolnicu, potvrdila je policija. S lakšim ozljedama na daljnje liječenje u bolnicu prevezena je i 46-godišnja odgajateljica.

Policija je pokrenula istragu protiv vozačice zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda, a tim za krizne intervencije stigao je na mjesto nesreće kako bi pružio podršku svjedocima i svima koji su sudjelovali u njoj.

