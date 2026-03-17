Trese se Slovenija! 'Privatni Mossad' snimao vladine dužnosnike, iza svega stoji Janša?

Izraelski agenti iz firme 'Black Cube', poznate kao 'privatni Mossad', navodno su se 22. prosinca prošle godine, sastali s predsjednikom SDS-a Janezom Janšom u Ljubljani, pokazalo je to izvješće o aktivnostima strane obavještajne agencije u Sloveniji, javlja 24ur.com.

Na današnjoj konferenciji za medije izvješće su predstavili istraživački novinar Mladine Borut Mekina, istraživač društvenih medija Filip Dobranić i izraelski stručnjak za digitalne manipulacije Achiya Schatz, kao i ravnateljica Instituta 8. mart Nika Kovač.

Black Cube, ozloglašena špijunska tvrtka povezana s izraelskom vladom, špijunirala je i potajno snimala slovenske vladine dužnosnike i njihove saveznike u mjesecima koji su prethodili ključnim izborima, pokazalo je novo izvješće časopisa Mladina.

'Ovo je povijesno loše'

Informaciju da su Izraelci stigli u Sloveniju potvrdila je i slovenska obavještajna služba (SOVA). SDS je reagirao prilično cinično, naglašavajući da strana tvrtka koja je otkrila snimke zaslužuje spomenik.

Inače, 'Black Cube' ima dugu povijest provođenja obavještajnih operacija utjecanja na izbore u Mađarskoj i drugim europskim zemljama, što u slovenskoj javnosti postavlja pitanja o tome je li i tko platio njihov angažman.

"Sve izborne kampanje su intenzivne i u mnogim izbornim kampanjama ima i udaraca ispod pojasa. Nažalost. Ali ono čemu trenutno svjedočimo u Sloveniji je nešto povijesno. Povijesno u izrazito lošem smislu te riječi. Svjedočimo povijesnom miješanju u slovensku demokraciju i napadu na slovenski suverenitet", rekla Nika Kovač, ravnateljica Instituta 8. mart.

Cure snimke navodnih poslovnih sastanaka

Na web-stranici anti-corruption2026.com, koja nema navedene vlasnike, urednika niti kontakt-podatke objavljene su snimke navodnih poslovnih sastanaka i to 12 dana prije parlamentarnih izbora u Sloveniji. Svrha objava je prikazati korupciju aktualne vlade i time utjecati na ishod izbora.

Polazna točka istrage Instituta i stručnjaka bila je neslužbena informacija koju su imali, a prema kojoj je 22. prosinca Janša primio nekoliko izraelskih državljana ispred sjedišta svoje stranke u Ljubljani. Ova je informacija dobila na težini nakon što su se spomenute snimke pojavile u javnosti.

Izlaganje su započeli opisom privatnog aviona koji je posljednjih mjeseci nekoliko puta sletio u Ljubljanu. "Ovaj avion je ovdje sletio barem tri puta, u studenom, prosincu i posljednji put u veljači. Svaki put je doletio iz Tel Aviva. Janša ih je osobno dočekao ispred vile", naveli su, prenosi 24ur.com.

'Black Cube' radio za Weinsteina

Zatim su predstavili privatnu agenciju Black Cube i njezino djelovanje u Europi i šire. Ističu da su, između ostalog, 2016. godine angažirani za prikupljanje "kompromitirajućeg" materijala o Lauri Kövesi, tadašnjoj šefici rumunjskog ureda za borbu protiv korupcije.

"Ovo je jedini slučaj za koji znamo gdje su operativci Black Cubea zapravo osuđeni. Ovdje je važno da je jedan od osuđenih u ovom slučaju i Dan Zorella, jedna od osoba koje su bile u Ljubljani. Dobio je uvjetnu kaznu od 35 mjeseci. A u međuvremenu je izraelskim istražiteljima priznao da je osobno naredio zaposlenicima da hakiraju e-mail adresu gospođe Kövesi", navode stručnjaci.

Najzloglasniji primjer djelovanja Black Cubea, napominju, slučaj je Harveyja Weinsteina, kada je angažirao spomenutu tvrtku za praćenje tužitelja i novinara.

"Razotkrit ćemo neprihvatljivo miješanje u slovensku demokraciju. Zbog onoga što ćemo reći, nećemo biti u opasnosti samo u Sloveniji, nećemo biti napadnuti samo od strane onih ljudi koji nas inače napadaju, Janše, njegovih kriminalnih utjecajnih osoba i drugih. Okrenut ćemo leđa i vrlo opasnoj skupini ljudi koji djeluju na međunarodnoj razini. Ali mislimo da je važno da se uvijek borimo za pravu stvar", najavili su stručnjaci prije izlaganja rezultata svoje istrage, kako piše 24ur.com.

