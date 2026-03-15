Milanović o Vučiću: 'Ti mene optužuješ da spremam sneak attack? A mi i nabavka? Kao krkani...

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje u nedjelju na otvaranju I. memorijalnog šahovskog turnira „Sanjin Španović“.

Tom prilikom dao je izjavu za medije, a novinari su ga pitali za srbijansku nabavku raketa koju su mediji u Srbiji nazvali zagrebačkom panikom. Pitali su i kakav odnos stavlja nas u regiju te je li to provokacija.

"To je njihova suverena odluka, moram priznati da ne razumijem što oni žele postići s tom vrstom naoružavanja. Oni dosta troše i to dinamikom i redom koji baš i nije jasan u njihovom proračunu. Bog te pitaj odakle sva ta sredstva dolaze i je li sve plaćeno. Činjenica je da im je Kina prodala nešto, oni su i od Rusije nabavili neke sustave za elektronski rat koji su top ponuda, bili bi problem američkoj vojsci", rekao je Milanović.

Nastavio je: "Zašto to Srbija radi? Do određene mjere to da želi imati jaku defanzivu razumijem, imaju neka povijesna iskustva, oni su narod jedan, mi smo drugi i druga nacija, iskustva i doživljaji su nam različiti, ali oni se opskrbljuju i napadnim oružjem i to mogu reći da me brine. A opet, Hrvatska je u NATO-u i Europskoj uniji, Srbija je izolirana država, oko nje su članice NATO-a. Srbija nije bogata, neću reći da je siromašna, ali Hrvatska je još manje siromašna. Tu ni financije nisu baš na njihovoj strani i pomalo kao da traže neki svoj put. Njihov predsjednik daje neobične izjave. Ja sam ga već jednom upozorio, i u četiri oka i pred pet-šest svjedoka prije pola godine u Albaniji - da nikakav memorandum Hrvatske, Albanije i Kosova o suradnji u području vojske, koji je potpisao ministar i koji ne predstavlja međunarodni ugovor, nije vojni savez. Evo ti njega prije dva dana koji govori o planu Hrvatske, Kosova i Albanije da napadnu Srbiju, on je prilično zanimljiv čovjek."

Rekao je da Hrvatska ima17 tisuća vojnika, od kojih je popunjeno 14 tisuća te da nema vojsku za to (napad op.a).

"Onda možeš meni vjerovati na riječ, na kraju krajeva ja sam vrhovni zapovjednik, ja o tome odlučujem, možeš meni vjerovati na riječ. Na kraju krajeva ja o tome odlučujem kao vrhovni zapovjednik, a ti mene optužuješ da planiram napad, neki sneak attack, neki prijevarni napad na Srbiju. To nije dobro čuti, osim što je šašavo.", zaključio je.

Nastavio je da Srbija nabavlja oružje od Kine i Rusije i od Francuske, koja prodaje na sve strane i oni su naši saveznici, ali tu je i četvrti faktor.

"Pa kad je već premijer pisao glavnom tajniku NATO-a, moram priznati da ne razumijem takav oblik komunikacije, osim da se objavljuje u medijima. To nije najpametnije. Glavni tajnik nije zapovjednik i njegove su ovlasti nule, kao i Plenkovićeve u Hrvatskoj. Čemu potrebe da se dižu tenzije? Ali ok, radi birača. Jeftino, ali razumljivo. Ali ministar obrane Anušić kaže da on to zna sedam-osam mjeseci. Ja ne mogu reći koliko dugo ja imam saznanje, to je elementarna sigurnosna kultura. Ovdje se radi o većoj stvari nego let helikopterom predsjednika Republike koje dijele okolo. Premijer je za to saznao iz novina, izgleda da je Anušić mjesecima tajio od predsjednika Vlade i stranačkog zapovjednika činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja. Onda bismo valjda i s tim saznanjem i mi u nabavama prilagodili orijentaciju pa nabavili raketne sustave i protuzračnu obranu. Mi smo išli prvo kupovati tenkove, kao pravi krkani.", rekao je.

Uskoro više...