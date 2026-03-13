Izraelski ministar optužio Milanovića za antisemitizam: 'Neprihvatljivo!'

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića za antisemitizam nakon njegovih nedavnih izjava o Izraelu i ratu na Bliskom istoku.

Reagirajući na jučerašnje Milanovićeve izjave u kojima je hrvatski predsjednik kritizirao postupke izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj, rekavši da u Hrvatskoj "nećemo tuđe infekte i bacile, ni izraelske ni iranske", Saar je na X-u napisao da je "uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika neprihvatljiva". "Njegov jezik ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup."

"Hrvatska je članica Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust i obvezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsjednik je izdao te obveze", napisao je Saar na X-u.

The Croatian President’s offensive rhetoric is unacceptable. His hate-filled language about Israel and Zionism reflects an antisemitic approach.



Croatia belongs to the International Holocaust Remembrance Alliance and has pledged to confront antisemitism. The President betrayed… pic.twitter.com/Z45CFwFMaG — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 12, 2026

Milanović: 'Tuđe infekte i bacile nećemo'

Nakon što je izraelski veleposlanik u Zagrebu Gary Koren prije nekoliko dana u intervjuu Hini poručio Hrvatskoj da provjeri osoblje iranskog veleposlanstva u Zagrebu jer bi u njemu "moglo biti pripadnika Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu", Milanović je u četvrtak rekao: "Taj neki činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, maltene je rekao da je usred Zagreba teroristička jazbina u iranskoj ambasadi".

Veleposlanik je zbog toga pozvan na razgovor na Pantovčak, gdje mu je rečeno da ne nanosi štetu Hrvatskoj i ne uznemirava javnost, rekao je Milanović, dodajući da "tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni izraelske ni iranske".

"Ovo je braco Zagreb, nije Tel Aviv", naglasio je hrvatski predsjednik. "Neka se gospoda s tim u skladu izvole i ponašati."

