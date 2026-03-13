FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'JEZIK PUN MRŽNJE' /

Izraelski ministar optužio Milanovića za antisemitizam: 'Neprihvatljivo!'

Izraelski ministar optužio Milanovića za antisemitizam: 'Neprihvatljivo!'
×
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predsjednik Milanović je komentirao izjavu izraelskog veleposlanika Korena, koji je poručio Hrvatskoj da bi trebala provjeriti osoblje iranskog veleposlanstva u Zagrebu zbog moguće povezanosti s terorizmom

13.3.2026.
8:03
danas.hrHina
Marko Lukunic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića za antisemitizam nakon njegovih nedavnih izjava o Izraelu i ratu na Bliskom istoku.

Reagirajući na jučerašnje Milanovićeve izjave u kojima je hrvatski predsjednik kritizirao postupke izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj, rekavši da u Hrvatskoj "nećemo tuđe infekte i bacile, ni izraelske ni iranske", Saar je na X-u napisao da je "uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika neprihvatljiva". "Njegov jezik ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup."

"Hrvatska je članica Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust i obvezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsjednik je izdao te obveze", napisao je Saar na X-u.

Milanović: 'Tuđe infekte i bacile nećemo'

Nakon što je izraelski veleposlanik u Zagrebu Gary Koren prije nekoliko dana u intervjuu Hini poručio Hrvatskoj da provjeri osoblje iranskog veleposlanstva u Zagrebu jer bi u njemu "moglo biti pripadnika Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu", Milanović je u četvrtak rekao: "Taj neki činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, maltene je rekao da je usred Zagreba teroristička jazbina u iranskoj ambasadi".

Veleposlanik je zbog toga pozvan na razgovor na Pantovčak, gdje mu je rečeno da ne nanosi štetu Hrvatskoj i ne uznemirava javnost, rekao je Milanović, dodajući da "tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni izraelske ni iranske".

"Ovo je braco Zagreb, nije Tel Aviv", naglasio je hrvatski predsjednik. "Neka se gospoda s tim u skladu izvole i ponašati."

POGLEDAJTE VIDEO Izraelski veleposlanik odradio razgovor na Pantovčaku: Evo što se dogodilo nakon toga

Zoran MilanovićIzraelVeleposlanikMinistar Vanjskih Poslova
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx