DO POBJEDE!

Dagur Sigurdsson prvi put u Osijeku: 'Ne želim da se dogodi jedno'

Prijenos utakmice Hrvatska - Švicarska je od 17.00 na RTL-u 2 i Voyo, a u tekstualnom prijenosu možete ju pratiti na portalu Net.hr

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
21.3.2026.
12:08
Sime Zelic/PIXSELL
Hrvatska muška reprezentacija igra drugu prijateljsku utakmicu protiv Švicarske. Dagur Sigurdsson, izbornik naših rukometaša, ima debi u Osijeku. U Slavoniji Dagur nikad još nije bio. Prijenos utakmice Hrvatske i Švicarske gledajte od 17.00 na RTL-u 2 i Voyo. 

Druga prijateljska utakmica
21.3.2026
17.00
0
Hrvatska
 
:
0
Švicarska
 

Osokoljena brončanom medaljom s Europskog prvenstva, nastavlja s pripremama za buduće izazove. Prvi dio EHF tjedna uspješno je u četvrtak apsolviran u Zadru, gdje su hrvatski rukometaši uvjerljivo nadigrali Švicarsku 34-26 i pokazali da i u prijateljskim dvobojima pristup mora biti na najvišoj razini. Nakon dalmatinskog ispita, rukometna karavana seli na istok zemlje, u srce Slavonije, gdje će dvorana Gradski vrt u Osijeku biti domaćin drugog susreta istih suparnika. Očekuje se ispunjena dvorana i gromoglasna podrška, kakvu naši rukometaši uvijek dobiju u slavonskoj ravnici.

"Nisam nikad bio u Slavoniji, ne. U studenom smo igrali protiv Švicarske, prvu smo dobili, drugu izgubili, sad želim da tu drugu protiv njih odigramo dobro, ne želim da ju izgubimo kao tad", kazao je Dagur Sigurdsson RTL-ovoj Maji Oštro Flis nakon utakmice u Zadru. 

Bit će to peta utakmica ovih dviju reprezentacija u samo četiri mjeseca, čime se razvilo jedno lijepo sportsko prijateljstvo. Nakon dvoboja u Osijeku, nema sumnje da će obje ekipe poželjeti kraću pauzu jedna od druge, ali i da će hrvatska publika još jednom s ponosom ispratiti svoje ljubimce, koji pod vodstvom novog izbornika grade temelje za nove velike uspjehe.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska razbila Švicarsku u Zadru, sada sve oči uprte u Osijek

Hrvatska Rukometna Reprezentacija, Dagur Sigurdsson, švicarska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
