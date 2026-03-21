Dagur Sigurdsson prvi put u Osijeku: 'Ne želim da se dogodi jedno'

Hrvatska muška reprezentacija igra drugu prijateljsku utakmicu protiv Švicarske. Dagur Sigurdsson, izbornik naših rukometaša, ima debi u Osijeku. U Slavoniji Dagur nikad još nije bio. Prijenos utakmice Hrvatske i Švicarske gledajte od 17.00 na RTL-u 2 i Voyo.

Osokoljena brončanom medaljom s Europskog prvenstva, nastavlja s pripremama za buduće izazove. Prvi dio EHF tjedna uspješno je u četvrtak apsolviran u Zadru, gdje su hrvatski rukometaši uvjerljivo nadigrali Švicarsku 34-26 i pokazali da i u prijateljskim dvobojima pristup mora biti na najvišoj razini. Nakon dalmatinskog ispita, rukometna karavana seli na istok zemlje, u srce Slavonije, gdje će dvorana Gradski vrt u Osijeku biti domaćin drugog susreta istih suparnika. Očekuje se ispunjena dvorana i gromoglasna podrška, kakvu naši rukometaši uvijek dobiju u slavonskoj ravnici.

"Nisam nikad bio u Slavoniji, ne. U studenom smo igrali protiv Švicarske, prvu smo dobili, drugu izgubili, sad želim da tu drugu protiv njih odigramo dobro, ne želim da ju izgubimo kao tad", kazao je Dagur Sigurdsson RTL-ovoj Maji Oštro Flis nakon utakmice u Zadru.

Bit će to peta utakmica ovih dviju reprezentacija u samo četiri mjeseca, čime se razvilo jedno lijepo sportsko prijateljstvo. Nakon dvoboja u Osijeku, nema sumnje da će obje ekipe poželjeti kraću pauzu jedna od druge, ali i da će hrvatska publika još jednom s ponosom ispratiti svoje ljubimce, koji pod vodstvom novog izbornika grade temelje za nove velike uspjehe.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska razbila Švicarsku u Zadru, sada sve oči uprte u Osijek