Poznati trener razotkrio trenutak koji je šokirao Hrvatsku: 'U toj situaciji treba napraviti jedno'

Bilo je nekih desetak sekundi do kraja u drugoj prijateljskoj utakmici Hrvatske i Švicarske, ovog puta u Osijeku. Hrvatski rukometaši su krenuli obranom u zadnjim sekundama u formaciji 6-0...

Manuel Zehnder je u tom trenutku bio na poziciji lijevog vanjskog, proslijedio je jednu loptu na lijevu stranu na krilo, dobio je nazad, vratio ju suigraču koji je tad bio na srednjem vanjskom, a u tom je trenutku Marin Jelinić izašao iz bloka i napravio faul, tj prekid igre. Dogodilo se to nekih osam sekundi do kraja. Nakon toga je, četiri sekunde kasnije, Manuel Zehnder s nekih devet metara, s lijeve strane, iz teške situacije, zabio gol za 35-35. Ljevar, Glavaš i Šušnja nisu stigli reagirati i eventualno blokirati pokušaj.

Nenad Šoštarić, poznati hrvatski rukometni trener, za Net.hr dao je stručni komentar na tu situaciju.

Dogodilo se to što se dogodilo. Nije drama, prijateljska je utakmica, ali što se točno dogodilo u zadnjim sekundama, kako smo dobili takav gol?

"Ja ne vidim tu nekakvu pogrešku naših. Jelinić je izašao van i napravio prekid igre. To je jednostavno bio šut tri sekunde do kraja, dakle u zadnjim sekundama. E sad, to je bila čista reakcija odličnog napadača u odnosu na igrača koji je možda trebao napraviti faul u odnosu da ide u nekakve blokade. Švicarska nije izradila akciju, nego je to bio odličan šut kvalitetnog igrača koji je otišao u polueret. Umjesto blokade, ja uvijek kod svojih igrača inzistiram da se u takvim situacijama ide u faul. Ovo je prošlo. Znači, Švicarci nisu do tog gola izgradili akciju, nije to bila izgrađena priča, nitko od njih nije završio u ziceru pa su sad oni zabili gol iz zicera, nego su zabili iz dosta teške situacije, položaja za napadača, položaja tijela i svega. Napravili smo faul i natjerali da iz dosta teške situacije puca. Ajmo biti realni, to je bio dešnjak koji je pucao s devet i pol 10 metara, iz poluereta i iz dijagonale. Iz ereta. To je otklon tijela. Nije to bio put u kojem je igrač imao klasično uporište. To je jako zahtjevan šut, igrački jako zahtjevan. Prekid igre zadnjeg obrambenog igrača, odnosno igrača koji je bio najbliže njemu bi bila najbolja reakcija. U toj situaciji se trebao napraviti faul, ali dobro, bilo pa prošlo. To je rukomet".

Švicarci su u ovoj utakmici bili za nijansu bolji, odnosno značajno bolji nego u Zadru prije dva dana. Kraljevi prvog dijela su ovog puta bili dobri i u drugom poluvremenu.

"E vidite, to je ono o čemu govorimo, govorimo o procesu. Proces traje. Švicarci su na Europskom prvenstvu padali u drugom poluvremenu i gubili utakmice koje su imali skoro pa već dobivene, u kojima su imali značajnu prednost u prvom poluvremenu, nakon prvih 30 minuta. Međutim, Švicarci su i dalje nastavili trenirati, raditi. Imaju svoju taktiku, mijenjau sedam na šest dosta često s kraćim periodima igre šest na šest. Imali su odličnu realizaciju s lijevog krila u obadvije utakmice. Manuel Zehnder je Švicarskoj nedostajao na EP-u. Igrao je jako malo. On je ipak njihov glavni igrač srednji vanjski. Manuel Zehnder je pokretač svega u Švicarskoj", zaključio je Nenad Šoštarić.

U drugom prijateljskom susretu muških rukometnih reprezentacija Hrvatske i Švicarske, odigranom u subotu u Osijeku, nije bilo pobjednika – dvoboj u dvorani Gradski vrt završio je rezultatom 35-35.

Za razliku od utakmice u Zadru, momčad Dagura Sigurdssona nije uspjela stvoriti osjetniju prednost. Na poluvremenu je Hrvatska imala minimalno vodstvo 17-16, dok je najveća razlika iznosila tri pogotka (19-16) početkom drugog dijela.

Švicarci su u završnici preokrenuli rezultat i u 57. minuti poveli 33-32. Ipak, Hrvatska je preko Filipa Glavaša 14 sekundi prije kraja ponovno došla u vodstvo (35-34). Kada se činilo da će domaćin odnijeti pobjedu, Manuel Zehnder je u posljednjim trenucima utakmice preciznim udarcem izvana donio izjednačenje Švicarskoj.

Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je kapetan Ivan Martinović s osam pogodaka, dok je Glavaš dodao pet, a Leon Ljevar četiri gola. Hrvatski vratari nisu imali svoj dan, a Dominik Kuzmanović upisao je tri obrane.

Kod Švicarske se istaknuo Samuel Zender s čak 11 golova, dok je Lukas Laube postigao šest. Vratar Nikola Portner sakupio je šest obrana.

