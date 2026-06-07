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Legendarni trener se vraća kući: Rijeka najavila povratak Matjaža Keka

Legendarni trener se vraća kući: Rijeka najavila povratak Matjaža Keka
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Foto: Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia

Kek je u Rijeku prvi put stigao 2013. Tada se zadržao u klubu pet godina, tijekom kojih je četiri trofeja

7.6.2026.
15:07
Sportski.net
Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia
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Ono što se znalo već neko vrijeme sada je dobilo i "potvrdu". Legendarni slovenski trener Matjaž Kek ponovno sjeda na klupu Rijeke.

Klub s Kvarnera, naime, objavio je fotografiju šilterice s grbom kluba, a odmah uz njega stavio je i prepoznatljiv Kekov potpis. Na prednjoj strani izvezen je broj "200", kao hommage 200. utakmici na klupi kluba koju je Kek proslavio 2017. godine.

Kek je u Rijeku prvi put stigao 2013. Tada se zadržao u klubu pet godina, tijekom kojih je osvojio po jedno prvenstvo i Superkup te dva nacionalna kupa.

Dvostruka kruna iz 2017. bila je Rijeci prvi naslov prvaka u povijesti, pa i ne čudi da je Slovenac zlatnim slovima upisan u povijest kluba s Kantride, odnosno Rujevice.

Nk RijekaMatjaž Kek
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