Legendarni trener se vraća kući: Rijeka najavila povratak Matjaža Keka

Ono što se znalo već neko vrijeme sada je dobilo i "potvrdu". Legendarni slovenski trener Matjaž Kek ponovno sjeda na klupu Rijeke.

Klub s Kvarnera, naime, objavio je fotografiju šilterice s grbom kluba, a odmah uz njega stavio je i prepoznatljiv Kekov potpis. Na prednjoj strani izvezen je broj "200", kao hommage 200. utakmici na klupi kluba koju je Kek proslavio 2017. godine.

Kek je u Rijeku prvi put stigao 2013. Tada se zadržao u klubu pet godina, tijekom kojih je osvojio po jedno prvenstvo i Superkup te dva nacionalna kupa.

Dvostruka kruna iz 2017. bila je Rijeci prvi naslov prvaka u povijesti, pa i ne čudi da je Slovenac zlatnim slovima upisan u povijest kluba s Kantride, odnosno Rujevice.