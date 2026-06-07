Gradonačelnik New Yorka predvidio SP: Hrvatska i BiH prolaze grupu, ali iznenadio s pobjednikom

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani ne krije svoju strast za sportom. Za razliku od većine Amerikanaca, Mamdani ipak preferira “pravi nogomet”, a nerijetko to ističe u videima na društvenim mrežama.

Tako je nekoliko puta komentirao igru svog najdražeg kluba Arsenala, ali se često znao okušati u prognozama. Upravo je jedna od njih povod ovog teksta jer se demokratski gradonačelnik okušao i u prognoziranju Svjetskog prvenstva koje će se ovog ljeta, između ostalog, igrati i u New Jerseyju, mjestu u neposrednoj blizini New Yorka.

Tako je 34-godišnji gradonačelnik predvidio kako će Hrvatska proći skupinu kao prva, dok će Bosna biti druga, odmah iza Švicarske. Osim toga, u grupnoj je fazi predvidio i plasman Škotske na četvrto mjesto, što bi bio pravi šok.

U doigravanju je predvidio kako će Hrvatska izbaciti Norvešku, ali da ćemo zapeti na domaćinu Meksiku. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine pak je predvidio kako će otići do šesnaestine finala, gdje će ispasti od Japana.

No najzanimljiviji je kraj jer je Mamdani predvidio kako će u finalu igrati Maroko i Francuska, a pobjedu odnijeti afrička momčad. Kako je sam Mamdani rekao, dosta ga je kroz predikcije “vuklo i srce”, a osim Maroka pokazao je i veliko poštovanje prema reprezentaciji Japana.

Cijelu predikciju Zohrana Mamdanija za The Guardian pogledajte OVDJE.