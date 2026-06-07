Gradonačelnik New Yorka predvidio SP: Hrvatska i BiH prolaze grupu, ali iznenadio s pobjednikom
U doigravanju je predvidio kako će Hrvatska izbaciti Norvešku, ali da ćemo zapeti na domaćinu Meksiku
Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani ne krije svoju strast za sportom. Za razliku od većine Amerikanaca, Mamdani ipak preferira “pravi nogomet”, a nerijetko to ističe u videima na društvenim mrežama.
Tako je nekoliko puta komentirao igru svog najdražeg kluba Arsenala, ali se često znao okušati u prognozama. Upravo je jedna od njih povod ovog teksta jer se demokratski gradonačelnik okušao i u prognoziranju Svjetskog prvenstva koje će se ovog ljeta, između ostalog, igrati i u New Jerseyju, mjestu u neposrednoj blizini New Yorka.
Tako je 34-godišnji gradonačelnik predvidio kako će Hrvatska proći skupinu kao prva, dok će Bosna biti druga, odmah iza Švicarske. Osim toga, u grupnoj je fazi predvidio i plasman Škotske na četvrto mjesto, što bi bio pravi šok.
U doigravanju je predvidio kako će Hrvatska izbaciti Norvešku, ali da ćemo zapeti na domaćinu Meksiku. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine pak je predvidio kako će otići do šesnaestine finala, gdje će ispasti od Japana.
No najzanimljiviji je kraj jer je Mamdani predvidio kako će u finalu igrati Maroko i Francuska, a pobjedu odnijeti afrička momčad. Kako je sam Mamdani rekao, dosta ga je kroz predikcije “vuklo i srce”, a osim Maroka pokazao je i veliko poštovanje prema reprezentaciji Japana.
Cijelu predikciju Zohrana Mamdanija za The Guardian pogledajte OVDJE.