Nestvarno što se dogodilo na VN Monaka: 'Kako vozačima sačuvati koncentraciju?'

SAMO PARTY /

Velika nagrada Monaka uz spektakl na stazi nudi i jako puno popratnih sadržaja, a na pitanje koliko je teško u toj situaciji vozačima održavati fokus odgovorio je stručni komentator RTL televizije Neven Novak.

"Događa se strašno puno. Inače, jedna stvar je bila zanimljiva između drugog i trećeg treninga. Dogodila se velika zabava, party, tako da skinu gumu koja je položena na stazi polijevanjem sa šampanjcem, tako da je ponovno tamo sklisko. Dakle, to je ono što se događa. Kako vozačima sačuvati koncentraciju? To je Formula 1. Oni su ovdje zbog Formule 1, zbog utrke, zbog vjerojatno jedne od najslavnijih utrka i najslađih pobjeda. Tko pobijedi u Monte Carlu reći da napravio nešto pa da ne napraviš ništa više u životu, pobijedio si u Monte Carlu. A kada je takav 'incentive', onda je i fokus", istaknuo je Novak, a cijelu izjavu pogledajte u videu.