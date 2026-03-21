Pogodile ih katastrofalne poplave! Prijeti rušenje stare brane: 'Samo molite za nas'

Havaji su pogođeni najgorim poplavama u više od 20 godina nakon što je obilna kiša pala na tlo već natopljeno od nevremena prije tjedan dana, rekli su u petak dužnosnici, upozoravajući da se tijekom vikenda očekuje još kiše, piše AP News.

Bujice su poplavile velika područja sjeverne obale otoka Oahu, svjetski poznate surferske destinacije. Nabujala voda nosila je kuće i automobile, a naređena je evakuacija za 5.500 ljudi sjeverno od Honolulua.

Dijelovi otoka Oahu tijekom noći su primili između 20 i 30 centimetara kiše. Na Kaali, najvišem vrhu otoka, u posljednja 24 sata palo je gotovo 40 centimetara, objavila je Nacionalna meteorološka služba.

#Hawaii #Starlink #Oahu.#Storm.

Choking flooding everywhere,

Stay safe in Ohana.🌺✨🫶🏼🤙💚

Hawaii is about 5 hours behind Texas, so it’s almost 3 PM there now. 🙏🏻🌺

They are dealing with a typhoon, severe flooding, and very extreme weather. On the Big Island, the volcano is… pic.twitter.com/hXDKuKaeT7 — Hyun Lee (@HolyMolySakura) March 21, 2026

'Ovo će imati ozbiljne posljedice'

Guverner Josh Green je rekao da bi šteta uzrokovana nevremenom mogla premašiti milijardu dolara. "Ovo će imati vrlo ozbiljne posljedice za nas kao državu", rekao je Green, dodavši da je Bijela kuća obećala saveznu potporu.

Dodao je kako su ovo najozbiljnije poplave od 2004. godine.

Za sada nema prijavljenih smrtnih slučajeva niti nestalih osoba, a desetak ljudi prevezeno je u bolnicu zbog hipotermije. Spasilačke ekipe u akcijama spašavanja ometali su građani koji su dronovima snimali poplavljena područja, izjavio je glasnogovornik Honolulua Ian Scheuring.

Unbelievable scenes in Kaimuki, something I’ve never witnessed before



In Waialua, entire homes were washed away overnight



Rescue efforts are ongoing, even our own family is out there saving lives



Hawaii is suffering right now pic.twitter.com/6XeJZafEia — Surajit (@surajit_ghosh2) March 20, 2026

'Katastrofalna šteta'

Gradonačelnik Honolulua Rick Blangiardi rekao je da su deseci, ako ne i stotine kuća, oštećeni. "Nema sumnje da je dosad počinjena šteta katastrofalna", rekao je.

Kao mjeru predostrožnosti, Nacionalna garda i vatrogasci helikopterom su evakuirali 72 djece i odraslih iz omladinskog kampa, iako se nalazio na uzvisini.

Prognoza za sljedeće dane nije povoljna. Blangiardi je najavio da se u iduća dva do tri dana na Oahuu očekuje dodatnih 15 do 20 centimetara kiše.

'Samo molite za nas'

Za pljuskove u posljednja dva tjedna odgovorni su zimski ciklonalni sustavi poznati kao "Kona lows", koji donose zrak bogat vlagom. Stručnjaci upozoravaju da su se intenzitet i učestalost obilnih kiša na Havajima povećali uslijed globalnog zatopljenja uzrokovanog ljudskim djelovanjem.

"Samo se molite za nas. Znamo da stiže još kiše", rekla je stanovnica Waialue Kathleen Pahinui.

Dangerous flooding is impacting Hawaii's Oahu island, prompting evacuations and the threat of a dam collapse, as major rains continue to pummel the area. It comes amid a dangerous, unprecedented heat wave in the West. @LeeGoldbergABC7 has the forecast. https://t.co/BjZ4JvHcos pic.twitter.com/i9E09HzvYo — World News Tonight (@ABCWorldNews) March 21, 2026

Vlasti upozoravaju na mogući proboj 120 godina stare brane Wahiawa, koja je desetljećima u lošem stanju. Brana je okarakterizirana kao "visokorizična", a njezino urušavanje "vjerojatno bi rezultiralo gubitkom ljudskih života". Tijekom noći na petak, razina vode porasla je s 24 na 25.6 metara - samo 1.8 metara ispod maksimalnog kapaciteta, priopćile su vlasti.

