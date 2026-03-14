Stiže Super El Niño, svijet na pragu velike promjene: Meteorolozi upozorili na masovne poplave, suše i oluje

Svijet se nalazi na rubu velike promjene dok klimataski fenomen i hladna faza La Niña službeno nestaje i otvara put brzo razvijajućem El Niñu, koji bi se do kraja godine mogao pretvoriti u Super El Niño, što bi moglo izazvati domino efekt i utjecati na Sjevernu Ameriku, Europu i ostatak svijeta, predviđa Severe Weather Europe.

"Treba pričekati daljnja ažuriranja prognoze da vidimo kako će se razvijati, ali već je očito da nas 2026. očekuje snažna globalna vremenska promjena", stoji u izvješću.

Najnovija analiza, u kojoj su objavili u prve procjene za ljeto 2026., pokazuje neobično snažan nalet zapadnog vjetra preko Tihog oceana posljednjih tjedana. La Niña svoj je vrhunac doživjela u prosincu, a nakon toga počela nestajati, dok se tople anomalije već počinju širiti i sa zapada i s istoka.

Uz to, zabilježene su i snažne promjene temperature duboko ispod površine oceana. Na zapadu se razvio topli podzemni bazen na dubini od oko 100 do 250 metara. To je oceanski Kelvinov val koji se kreće prema istoku, koji izbacuje hladnoću iz dubina i izlazi na površinu gdje se pojavljuje u obliku toplih anomalija, navode iz Severe Weathera.

Što donosi Super El Niño?

Sve to ukazuje na brzo razvijanje El Niña, a prognoze pokazuju sve veću vjerojatnost razvoja Super El Niña ove godine.

Probabilistička prognoza NOAA PSL ENSO ukazuje na brzu pojavu El Niña prema ljetu, a vjerojatno će svoj vrhunac dosegnuti tijekom zime kada će uglavnom utjecati na SAD, Kanadu i područje Europe. Gledajući i najnoviju NMME multi-modelnu prognozu za kasno ljeto i jesen, već se može vidjeti jasna topla anomalija El Niña u Pacifiku. Također pokazuje snagu anomalija koje će dosegnuti ili čak premašiti prag za formiranje Super El Niña.

Super El Niño se razlikuje od standardnog fenomena jer je za njega karakterističko intenzivnije zagrijavanje u Pacifiku, što donosi veći utjecaj na globalne vremenske prilike. To može dovesti do puno ekstremnijih vremenskih promjena, pretvarajući tipične sezonske promjene u puno opasnije - poput masovnih poplava, teških suša i promijenjenih putanja oluja.

El Niño će vjerojatno iznjedriti do ljeta, ali njegov utjecaj obično nije trenutačan. S obzirom na brzu prirodu tog fenomena, očekuje se da će atmosfera već davati znakove koji slične El Niñu.

Za ovogodišnje ljeto predviđaju se iznadprosječne temperature nad sjeverozapadnim i južnim dijelom SAD-a te krajnjim zapadom Kanade. Sličan trend očekuje se i u Europi, gdje će iznadprosječne temperature uglavnom biti zabilježene u središtu kontinenta i prema sjeveru.

Još jasniji utjecaj El Niña očekuje se u nadolazećoj sezoni uragana na Atlantiku ove godine. Inače, ovaj fenomen smanjuje broj uragana i tropskih sustava u Atlantiku, što se očekuje i ove godine. Sve to ukazuje na manju vjerojatno da će snažan uragan udariti duž obale SAD-a.

Fenomen El Niña utjecat će na vrijeme i tijekom zimske sezone. Europa obično nije pod izravnim utjecajem ovog fenomena, ali može osjetiti globalne promjene koje utječu na vrijem diljem sjeverne hemisfere.

