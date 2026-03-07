Apokaliptični prizori: Nebo se zacrnilo, a onda je došlo nešto jezivo

Od posljedica tornada i snažnih oluja u petak su u južnom Michiganu u SAD-u smrtno stradale najmanje četiri osobe, a ozlijeđeno ih je više od deset, pri čemu je uništeno više domova, a stotine stanovnika ostale su bez električne energije, priopćile su lokalne vlasti.

One of the more impressive tornado videos we've received in my time here. This from TJ Second in Union City. Looks like a strong, multi-vortex tornado. #MIWx @wwmtnews @NWSIWX pic.twitter.com/gYppcCXq0G — Meteorologist Will Haenni WWMT (@WillWWMT) March 6, 2026

Nedugo nakon što je Nacionalna meteorološka služba u petak izdala upozorenja na tornado za to područje, na društvenim mrežama su objavljeni videozapisi iz gradova Three Rivers i Union City koji prikazuju kako iznimno snažan vjetar podiže krovove zgrada i nosi krhotine u zrak.

This is the best perspective I've seen of the Union City, Michigan tornado. Good lord, it just tore up everything in its path, wouldn't be surprised if this was intense (EF3+).



Video taken by Lisa Nicola on Facebook: https://t.co/hFKLky9Cmq pic.twitter.com/zPTvFNP0h8 — Nick Krasznavolgyi (@NickKrasz_Wx) March 6, 2026

Snimke lokalnih medija prikazuju oštećene zgrade i automobile te srušene stupove, drveće i prometne znakove. U okrugu Branch, u kojemu je smješten Union City prijavljena su tri smrtna slučaja i desetak ozlijeđenih, objavio je ured šerifa okruga.

MICHIGAN MAYHEM: Stunning video shows a tornado tearing through a parking lot and hurling debris into the air in Three Rivers, Michigan. | @foxweather pic.twitter.com/sEzHY09tWo — Fox News (@FoxNews) March 7, 2026

Srušeno dvije milje dalekovoda

Jedna je osoba poginula, a nekoliko ih je ozlijeđeno u okrugu Cass, izvijestile su lokalne vlasti. "Više velikih građevina, među kojima su kuće i spremišta za oruđe, pretrpjelo je štetu u rasponu od velikih strukturnih oštećenja do uništenja", stoji u objavi na web stranici okruga Cass. Nestanci struje pogodili su stotine ljudi, rekli su lokalni dužnosnici.

"Više je srušenih dalekovoda, oštećenih transformatora i ostalih dijelova dalekovoda koji su završili na tlu. Sjeverna strana jezera Union pretrpjela je najveću štetu s otprilike dvije milje srušenih dalekovoda samo u tom području", stoji u objavi na službenoj Facebook stranici grada Union Cityja te se dodaje da bi njihova obnova mogla potrajati nekoliko dana.

Check Out This Incredible Zoomed In Up-Close View Of Entire Homes Being Lofted Thrown By An Incredibly Violent Tornado Earlier Today.



Unfortunately 3+ People Were Killed By This Tornado As It Moved Over Neighboorhoods Along Union Lake Outside Of The Town Of Union City, Michigan.… pic.twitter.com/XcHgTjG14y — SparkServiceWx (@SparkServiceWX) March 7, 2026

Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer rekla je da je aktivirala Državni centar za hitne operacije radi praćenja situacije. "Država je spremna ispuniti sve zahtjeve za potrebnim resursima, no zasad ih još nismo primili. Čini se da je lokalna zajednica uspjela riješiti dio posljedica razornog nevremena koje je u petak poslijepodne i navečer pogodilo jugozapadni Michigan", rekao je Reutersu Clayton Cummins, glasnogovornik hitnih službi i policije Michigana.

