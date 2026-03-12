Azbest nije uvijek opasan, ali kada se oslobode sitna vlakna nastaje problem

Rušenje Vjesnika stalo je zbog otkrivenog azbesta na 16. katu. Iako su statičari neposredno nakon požara izrazili sumnju na postojanje azbesta, ministar Branko Bačić kaže da nije imao informaciju o tome. Azbest je pronađen na 24 stupa na 16. katu. Prvi nalaz pokazao je da nema azbesta, ali tada se testiralo s nižih katova. Analiza sa 16. kata bila je pozitivna na azbest. Zbog azbesta će kasniti radovi i rušenje, kao i otvaranje podvožnjaka.

Azbest je materijal koji je u većem dijelu Europe zabranjen u novogradnji? Riječ je o skupini prirodnih vlaknastih minerala koji su se koristili u građevini i industriji jer su otporni na visoke temperature i vatru, vrlo su čvrsti i izdržljivi te dobro izoliraju toplinu i zvuk. Važno je naglasiti da azbest nije nužno opasan za zdravlje dok je čitav i miruje. Problem nastaje kad se njegova sitna vlakna oslobode u zrak i udahnu. To se događa kada se materijal reže, buši ili brusi, ruši ili lomi, stari i raspada se te dok gori.

Tijelo ta igličasta vlakna ne može razgraditi niti izbaciti kašljanjem. Duboko se zabijaju u plućno tkivo i uzrokuju ozbiljne bolesti poput azbestoze - kroničnog oštećenja pluća, raka pluća, te agresivnog raka ovojnice pluća. Simptomi se pojavljuju tek 20 do 50 godina nakon prvog izlaganja.