Josipa Lisac ima poruku za Lelekice: 'Usudite se biti svoje, bit će kako treba biti'

Uoči nastupa naših Lelekica na Euroviziji, za RTL Danas javila se i naša renomirana glazbenica Josipa Lisac koja nije skrivala ponos na djevojke koje će večeras predstavljati Hrvatsku u Beču.

"Hrvatske predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek, pružile su nam zaista sjajno iznenađenje. Te lijepe mlade žene suvereno su vladale scenom u tim atraktivnim kostimima pjevajući izvrsnu pjesmu "Andromeda" vrlo sigurno i moćno", rekla je hrvatska glazbena diva.

U nastavku svoje poruke, komentirala je kako su je Lelekice oduševile nastupom koji se istaknuo: "Između puno sličnih, one su bile posebne i originalne. Sve je djelovalo nekako magično, meni još više mistično. Iskrene čestitke i lijepe pozdrave šaljem mladim, lijepim ženama. Budite svoje, usudite se biti svoje, što znate kako se radi. A ostalo, bit će kako treba biti."

Naše djevojke večeras nastupaju pod rednim brojem 13, a hoće li im taj broj donijeti sreću ili nesreću - saznat ćemo nešto nakon ponoći.