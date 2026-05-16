Otkriveno što je potrebno za biti specijalac: 'Spreman sam za takve akcije i ekstreme'

Kako izgleda posao policajca, što sve podrazumijeva i kako izgleda put do policijske značke, mogli su saznati posjetitelji Dana otvorenih vrata Policijske uprave međimurske u Čakovcu.

Posebnu pažnju privukle su pokazne vježbe specijalne policije, demonstracije rukovanja opremom, uzimanja otisaka i različite policijske intervencije, a najviše interesa pokazali su srednjoškolci.

Među njima je bila i Aleksandra Detić iz Gornjeg Hrašćana, koja kaže da je policijski posao zanima odmalena. "Vidim se u tom poslu. Voljela bih završiti kriminalistiku i baviti se time", rekla je. Sličnog razmišljanja je i Ozren Grgić iz Šenkovca: "Mislim da policajci rade vrhunski posao, pogotovo specijalci. Uvijek sam spreman za takve akcije i ekstreme, to me zanima."

Posjetitelji su tijekom dana mogli razgovarati s policijskim službenicima i doznati više o različitim granama policije, ali i o svakodnevnim izazovima tog posla.

Tea Hertelendi, policijska službenica za prevenciju iz Ureda načelnika Policijske uprave međimurske, istaknula je da policijski posao nije samo represivan. "Naš posao je i prevencija, pomoć ljudima i edukacija o samozaštiti", rekla je.

Velik broj posjetitelja pokazao je kako interes za policijski poziv među mladima ne jenjava.

Interes raste

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je kako zanimanje za policijski posao posljednjih godina raste. "Bez obzira na loše demografske trendove, interes za posao policijskog službenika ne pada, dapače, raste", rekao je.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, ove će se godine upisati:

130 polaznika srednje policijske škole

550 odraslih polaznika za obrazovanje policajaca

20 polaznika za pravosudnu policiju

Hrvatska trenutno ima više od 20 tisuća policijskih službenika, a zanimljivo je da je među učenicima trećih razreda Policijske škole jednak broj mladića i djevojaka.

'Mladi se tijekom obrazovanja potpuno promijene'

Put do policijske značke, ističu u Policijskoj školi "Josip Jović", razlikuje se od klasičnog školovanja.

Vedran Zakšek, nastavnik stručnih predmeta u Policijskoj školi, kaže kako se tijekom obrazovanja mladi ljudi potpuno promijene. "Na početku imamo nekoga tko dolazi nesiguran i nesamopouzdan, a na kraju izlazi osoba koja pokazuje sigurnost, samopouzdanje i učinkovitost u onome što radi", rekao je.

Da ozbiljno razmišlja o policijskoj karijeri, pokazuje i Aleksandra, koja se već priprema za završno testiranje. "Treniram kod kuće, trčim i pripremam se za testiranje koje me čeka", kaže.

A sudeći po interesu i motivaciji mladih u Čakovcu, interesa za policijski poziv ni u budućnosti neće nedostajati.