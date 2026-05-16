Hrvati nakon osam godina slavili protiv Švedske, pa se fotografirali s dresom bolesnog suigrača

Hrvatska rukometna reprezentacija u uzvratnoj utakmici prijateljskog dvomeča sa Švedskom slavila je 35:31. Bila je to prva pobjeda naših rukometaša protiv Švedske još od 2018., a nakon utakmice varaždinska je dvorana mogla svjedočiti predivnoj gesti dviju reprezentacija.

Šveđani su se naime pridružili našim reprezentativcima na fotografiranju s dresom Josipa Šarca, koji boluje od leukemije. Predivnu gestu dviju reprezentacija pogledajte u videu na vrhu teksta.