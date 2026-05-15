Povremeni reprezentativac istaknuo jednog igrača: 'On je već par utakmica dobro odigrao'

Hrvatska rukometna reprezentacija u subotu od 17 sati igra uzvratnu utakmicu prijateljskog dvomeča protiv Švedske.

U prvoj su utakmici naši reprezentativci izgubili 34-31, a za Net.hr ju je prokomentirao povremeni reprezentativac Paolo Kraljević koji je za Hrvatsku nastupao na Svjetskom prvenstvu 2023.

Falilo je čvrstine

"Po meni je to bila jako dobra utakmica, pogotovo za prijateljsku. No, poznavajući igrače koji igraju za hrvatsku reprezentaciju, to nije samo obična prijateljska utakmica. Dečki se 'bacaju na glavu', 'prolijevaju krv' na terenu i daju sve od sebe za sveti dres", započeo je Kraljević pa nastavio:

"Odigrali su po meni jako dobro, pogotovo uzimajući u obzir da su igrali u gostima pred švedskim navijačima. Možda je malo falilo čvrstine u obrani. Sve u svemu, dobro smo se držali sigurno 45-50 minuta, gdje smo i vodili utakmicu, ali su na kraju presudile par tehničkih grešaka i brza tranzicija Švedske."

Našeg smo sugovornika zamolili i da nam prokomentira mlađe igrače, čije je generacije i sam član.

"Hrvatska reprezentacija uvijek izbaci neki potencijal i dečki koji su igrali su po meni ispunili sva očekivanja. Odigrali su jako dobru utakmicu, pogotovo Patrik Martinović koji je već drugi put s reprezentacijom i već je dvije-tri utakmice jako dobro odigrao. Matko Moslavac i Petar Šprem također su imali jako dobar debi i nadam se da ćemo ih što više gledati u budućnosti", komentirao je Kraljević.

Sjajna sezona

Nakon komentara utakmice sa Švedskom, s našim smo sugovornikom razgovarali i o njegovoj sezoni. Ove sezone Kraljević je bio krucijalni igrač Politehnice iz Timișoare koja je osvojila rumunjski Kup, no svejedno nije pozvan u reprezentaciju.

"Žao mi je, ali nadam se da ću biti pozvan u skorije vrijeme. Na meni je samo da nastavim imati ovako super sezonu i u sljedećim sezonama te da nastavim dobro igrati. Sve je na izborniku, a ja ću se truditi da budem tamo."

Mislite li da vam možda 'problem' stvara i pozicija koju igrate?

"Pa sigurno da je i to jedan od razloga. Ispred mene su dva fantastična desna krila koja već godinama igraju odličan rukomet, Šoštarić i Glavaš, i u Ligi prvaka imaju odlične sezone, tako da se jako teško izboriti za tu poziciju", kaže Kraljević kojeg smo potom zamolili da prokomentira sezonu.

Ove je sezone rumunjsko prvenstvo bilo veoma napeto, a na samom kraju prvenstva čak se četiri momčadi bore za četvrto mjesto, zadnje koje vodi u Europsku ligu.

"Ove godine stvarno je liga jako napeta. Ima tu šest, sedam klubova kroz cijelu sezonu koji se bore i koji su stalno unutar bod-dva. Jedno vrijeme si treći, pa izgubiš jednu utakmicu i padneš na sedmo mjesto, pa sljedeće sa sedmog mjesta skočiš na četvrto mjesto... Stvarno je liga jako dobra i svatko svakoga može pobijediti. Ja sam se nadao da ćemo završiti među tri najbolje plasirane momčadi, no na kraju nećemo. Nismo uspjeli dobiti par utakmica u gostima u kojima smo trebali pobijediti i evo sada zadnje kolo odlučuje hoćemo li završiti četvrti ili peti", komentirao je Kraljević.

"No, na kraju, gledajući sve, ispunili smo sva očekivanja jer je glavni cilj bio da izborimo Europsku ligu i izborili smo je preko Kupa gdje smo završili drugi. Igrali smo finale protiv Dinama (Bukurešta op.a.) koje smo izgubili s dva razlike, a pošto je Dinamo osvojio ligu ispada da smo mi osvojili Kup i tako smo izborili plasman u Europsku ligu", rekao je povremeni reprezentativac Hrvatske koji je komentirao i planove za narednu sezonu

"Prije svega ja se nadam da ćemo igrati Europsku ligu pošto je ovdje neki problem s infrastrukturom zbog kojeg još ne znamo hoćemo li igrati... Tako da se klub još bori s ljudima iz Federacije. Ako ne budemo igrali Europsku ligu onda igramo Challenge Cup, iako se nadam da će se to riješiti i da ćemo igrati Europsku ligu", zaključio je Paolo Kraljević.