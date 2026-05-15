Igor Vori pred novi test Hrvatske: 'Rukomet je ovo uvijek radio dobro, a u Sesvetama smo uspjeli'

Nakon očekivano neizvjesne borbe protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta, najuspješnije europske momčadi koja je osvojila pet zlatnih medalja te još četiri najsjajnije sa svjetskih prvenstava, hrvatski rukometaši okreću se drugoj utakmici sa Švedskom u Areni Varaždin, u prijenosu u subotu, 16. svibnja na glavnom kanalu RTL-a od 17:10.

Uoči uzvratne utakmice razgovarali smo s Igorom Vorijem, trenerom MRK Sesvete Triglav Osiguranje i bivšim proslavljenim pivotom hrvatske reprezentacije.

U prvoj utakmici priliku su dobili mladi igrači Petar Šprem, Antonio Berislav Tokić i Teo Popović, a puno rotacija očekujemo i za varaždinsku utakmicu.

"Lijepo je isprobati, vidjeti da mladi igrači koji su još u juniorskim selekcijama dobiju priliku u seniorskoj reprezentaciji. U prijateljskoj utakmici možeš nešto vidjeti, isprobati i puno toga dobiti, to je lijepo i to podržavam. Mi smo u odličnoj situaciji, nemamo kvalifikacije i onda ovako možemo isprobavati za budućnost", kazao je Vori.

Reprezentacija dolazi u Varaždin, mijenjaju se ti gradovi domaćini i to je također lijepo

"Rukomet je uvijek išao po cijeloj Hrvatskoj i radio promociju, uvijek je svugdje bilo lijepo i gostoprimstvo je bilo na nivou. Mislim da se i dalje ide u tom smjeru i to je lijepo. Jedan dan je Varaždin, drugi Osijek, treći Zadar", rekao nam je proslavljeni hrvatski pivot.

'Iza Sesveta je povijesna sezona'

Ipak, osim isprobavanja igrača, lijepo je i pobijediti.

"Lijepo je pobijediti, pogotovo protiv takvog protivnika. Kao igrač i kao trener, sve što radiš, radiš da pobijediš, nema veze bila službena ili prijateljska utakmica. Termin je malo nezgodan jer neki klubovi su u završnicama svojih prvenstava ili Lige prvaka i Europske lige. Svi su umorni i moramo to gledati i s te strane, svi su umorni, znaš da moraš igrati. Međutim, ponavljam, ovo je dobra prilika za proširiti roster i pogledati neke stvari", poentirao je Vori.

Iza Vorija je uspješna sezona u Sesvetama, osigurano je drugo mjesto i finale prvenstva protiv Zagreba.

"Mi smo super zadovoljni, povijesna sezona je iza nas. Zadržati nivo i kontinutiet dobrih igra kroz cijelu sezonu je jako teško. I top momčadi u jednom trenutku padnu. Na sreću, mi smo izdržali i preskočili Nexe. Prije dvije godine smo bili u sličnoj situaciji, ali tada nismo uspjeli. Kad pogledamo cijelu momčadi budžet, drugo mjesto je odličan uspjeh i jako smo ponosni. Imali smo i odličan nastup u Europi gdje nas je gol dijelio od prolaska u drugi krug. Profilirali smo mlade igrače što je i cilj kluba i vizija. Naporno je, puno je odricanja, ali na kraju se svima isplatilo", zaključio je Igor Vori.