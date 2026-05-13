Hrvatska kreće po osvetu protiv moćne Švedske nakon bolnog poraza na Euru

Hrvatska rukometna reprezentacija protiv Švedske igra važan pripremni dvoboj kojim želi potvrditi kontinuitet dobrih rezultata i uzvratiti jednom od najjačih europskih suparnika za poraz s Europskog prvenstva.

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u svibnju će odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Švedske, reprezentacije koja već godinama pripada samom vrhu europskog i svjetskog rukometa. Ovi susreti predstavljaju vrijednu priliku za dodatno uigravanje momčadi, ali i svojevrsni nastavak velikog rivalstva koje je obilježilo brojne važne utakmice hrvatskog rukometa kroz posljednja desetljeća.

Dok većina europskih reprezentacija trenutačno nastupa u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027., Hrvatska i Švedska svoje će pripreme usmjeriti kroz dva prijateljska ogleda visoke razine. Hrvatska je plasman na Svjetsko prvenstvo osigurala osvajanjem brončane medalje na ovogodišnjem Europskom prvenstvu, dok je Švedska do nastupa na svjetskoj smotri stigla zahvaljujući raspletu kvalifikacijskog sustava i izravnom plasmanu Njemačke kao domaćina te Danske kao aktualnog svjetskog prvaka.

Prva utakmica igra se 13. svibnja u Kristianstadu s početkom u 18:10 sati, uz prijenos na RTL2 i platformi Voyo. Uzvratni susret na rasporedu je 16. svibnja u Areni Varaždin.

Bivši hrvatski reprezentativac Patrik Ćavar za Net.hr osvrnuo se na nadolazeći dvoboj i istaknuo važnost pristupa utakmici bez obzira na njezin prijateljski karakter. Naglasio je kako Hrvatska mora zadržati natjecateljski kontinuitet i potvrditi kvalitetu protiv reprezentacije koja njeguje brz i moderan skandinavski stil rukometa, karakterističan za današnji vrh europske igre.

Dodatni motiv hrvatskoj reprezentaciji predstavlja i činjenica da je upravo Švedska bila jedna od reprezentacija koja je Hrvatskoj zadala poraz na Europskom prvenstvu. Pred izabranicima hrvatskog stručnog stožera tako je kvalitetan test protiv protivnika koji već godinama postavlja visoke standarde u modernom rukometu.

Izjavu kapetana hrvatske reprezentacije Ivana Martinovića uoči dvomeča sa Švedskom