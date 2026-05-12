Najbolji hrvatski rukometaš ikad: 'Šveđanima smo upravo mi prekinuli dominaciju'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija odigrat će dvije prijateljske utakmice protiv Šveđana, što je idealna prilika za prisjećanje na neke od najvećih bitaka u povijesti našeg rukometa. I dok se većina europskih reprezentacija bori u dodatnim kvalifikacijama za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027., Hrvatska će igrati prijateljske susrete sa Švedskom. Gledatelji mogu oba susreta pratiti na RTL-ovim kanalima i platformi Voyo.

Prvi susret je na rasporedu 13. svibnja od 18.10 iz Kristianstada i moći ćete ga gledati na RTL2 i Voyo, dok se uzvratni igra 16. svibnja u Areni Varaždin. Hrvatskoj je brončana medalja na Euru ove godine osigurala nastup na SP-u, dok se Švedska, koja je osvojila šesto mjesto na istom natjecanju, zahvaljujući direktnim kvalifikacijama Njemačke, kao domaćina SP-a 2027. i Danske, branitelja naslova, probila na Svjetsko prvenstvo.

O nadolazećim susretima naših rukometaša i Šveđana, ali i o legendarnim dvobojima iz devedesetih, pričamo s Patrikom Ćavarom, po mnogima najboljim hrvatskim rukometašem svih vremena.

O nadolazećim provjerama i motivaciji

Nedavno smo na Europskom prvenstvu izgubili upravo od Šveđana. Kolika je motivacija u ovim prijateljskim utakmicama da im se uzvrati, bez obzira na to što nisu natjecateljskog karaktera?

"Istina, izgubili smo na Euru od Švedske, ali u toj utakmici, ruku na srce, nismo bili pravi dok su oni baš dobro odigrali. No, najvažnije da smo na Euru uzeli na kraju broncu. Ako ove dvije utakmice trebaju biti one gdje ćemo mi uzvratiti njima, onda dobro, iako su to samo provjere i nemaju taj naboj niti značenje. Prijateljske utakmice su jedno, a službene na prvenstvu drugo. No, baš zato što smo izgubili, trebamo biti maksimalno motivirani, bez obzira protiv koga igramo. Bilo bi dobro da pobijedimo zbog kontinuiteta uspjeha i mislim da smo sposobni za to. Oni igraju taj brzi švedski rukomet, moderni skandinavski rukomet koji dominira danas", kaže u uvodu razgovora za Net.hr Patrik Ćavar.

Znači, pobjeda Hrvatske leži u tome da budemo brži od njih i da nas ne nadtrčaju u tranziciji?

"Mislim da je bolja definicija pobjede naših rukometaša da moramo bolje igrati od njih, a ne biti brži od njih. Naravno da je ta njihova skandinavska škola puna trke, brzog protoka lopte i eto, mislim da je konačan odgovor da bi trebali biti bolji u većini segmenata od njih i pokušati pobijediti."

Sjećanje na povijesne dvoboje i zlato u Atlanti

Svi se sjećamo vaše generacije. Vi ste pak dominirali na tri pozicije. Kakve su utakmice protiv Švedske bile tada, koje se posebno sjećate?

"Šveđani su bili, rekao bih, najjača reprezentacija svijeta kad smo se mi pojavili na europskoj i svjetskoj rukometnoj sceni kao mlada država i mlada rukometna reprezentacija željna uspjeha. Šveđani su baš bili strašni, puni kvalitete i jakih individualaca. Pobijedili su nas u Portugalu '94., ali smo i mi uzvratili za taj poraz godinu poslije. I evo, mogu reći da smo tako na neki način bili mi Hrvati ti koji su prekinuli njihovu dominaciju. Naravno, sjećamo se i brojnih drugih utakmica, finala Olimpijskih igara kako bi pobijedili za prvo hrvatsko olimpijsko zlato u ekipnom sportu. Pamtimo tu utakmicu i danas. Naša velika prednost u prvom poluvremenu, a onda su nas oni u drugom počeli stizati i onako, na kraju smo ih pobijedili jedan gol razlike. I eto, uvijek kada spomenemo švedsku reprezentaciju, odmah je jaka asocijacija to finale Atlante koje je, na svu sreću, otišlo na našu stranu. U to igračko doba, utakmice protiv švedske reprezentacije bile su najteže, među najtežima, ali bili su tu i Francuzi koji su bili dosta nezgodni. Pobjedili su nas u finalu Islanda 1995., Rusi također. Rusi su bili jaka fizička ekipa. To su bile reprezentacije koje u nam u naše doba zadavale najviše muka".

Koja je bila najteža utakmica u karijeri protiv Šveđana? Je li to možda ipak finale Olimpijskih igara, iako ste vodili velikom razlikom u jednom trenutku?

"Pa to je svakako najteža utakmica jer je u toj utakmici ulog bio najveći. Pazi, olimpijsko zlato! Srebro smo već imali u džepu i sigurno da je netko prije Olimpijskih igara rekao, ono, klišej, da bi svi potpisali srebro. Ali eto, kad smo došli do tog srebra, ostao nam je još jedan korak do zlata. Napravili smo taj korak i svakako je zbog važnosti te utakmice to bila najteža utakmica protiv Švedske. Doduše, izgubili smo prvu utakmicu na Olimpijskim igrama u skupini od Švedske, ali tadašnji izbornik Velimir Kljajić nas je u toj utakmici dosta odmarao, da imamo više svježine u tom finalu, što se na kraju pokazalo kao dobra odluka", govori nam Patrik Ćavar.

Motivacija, Kljaićev govor i najbolji Šveđanin

Što ste si rekli prije izlaska u to finalnu utakmicu u Atlanti? Kako je na vas utjecala sva ta atmosfera i euforija koja je vladala u Hrvatskoj?

"Bili smo nabrijani na maksimalnu razinu jer nas je važnost te utakmice super motivirala. Sjećam se da smo imali dosta ozljeda i da smo jedan drugome govorili da moramo stisnuti zube i kako god pronaći tu snagu. Tada nije bilo interneta, ali onako, kroz telefonske razgovore, naravno da su ljudi slali potporu i to žestoko iz Hrvatske. I taj dodatni motiv što smo odigrali to finale dobro je bio i zbog svih ljudi u Hrvatskoj. A što nam je Kljun rekao? Pa održao je jedan svoj klasičan govor, profesionalan, motivirajući. Znao je što nam treba reći u tom trenutku. I naravno da je i ovo spomenuo, i tu emociju i naboj, tu neku dužnost prema cijeloj Hrvatskoj da odigramo što bolje, što nas je svakako dodatno motiviralo."

Igrali ste protiv velikih igrača. Tko je za vas najbolji švedski rukometaš svih vremena?

"Ja pamtim Stefana Olssona, Magnusa Wislandera. Protiv obojice sam igrao. Ali ne mogu se odlučiti za jednog od njih, teško. Po meni su obojica sjajni. Ne treba zaboraviti ni Thomasa Svenssona koji je bio njihov super vratar, ujedno i moj suigrač iz Barcelone i njega bih dodao u tu kategoriju najboljih švedskih rukometaša ikad. Evo, recimo, od njih trojice ne mogu se odlučiti za jedno ime, ali neka budu sva trojica", zaključio je Patrik Ćavar.

