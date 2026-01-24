Najbolji hrvatski rukometaš svih vremena tvrdi: 'Sad ću reći nešto iskreno o Hrvatskoj'

"Pobjeda je pobjeda, no ona protiv ovakvog Islanda ne smije zavarati i ne smije biti prevelike euforije", kaže po mnogima najbolji hrvatski rukometaš svih vremena Patrik Pako Ćavar u razgovoru za Net.hr. Hrvatska rukometna reprezentacija je protiv Islanda pobjedom 30-29 u drugom krugu Europskog rukometnog prvenstva osigurala ključne bodove na putu prema polufinalu, ali Patrik Ćavar, jedan od najboljih svjetskih rukometaša svih vremena poziva na oprez. Ističe kako igra Islanda nije bila dobra, te da Hrvatsku tek čekaju pravi izazovi, počevši s opasnom Švicarskom u nedjelju od 20.30, uz prijenos UŽIVO na RTL-u. 'Vrijeme je za rukomet' počinje u 19.45.

Pobjeda koja ne smije zavarati: Island je razočarao

Iako je pobjeda protiv Islanda donijela optimizam, Ćavar spušta loptu na zemlju i naglašava kako viđeno ne bi smjelo biti mjerilo za nastavak natjecanja. Prema njegovom mišljenju, Island je podbacio na svim razinama i nije pružio otpor kakav se od njih očekivao.

Sad ću reći nešto iskreno o Hrvatskoj. Bolji smo bili napadački nego obrambeno, napad je bio stvarno dobar, imali smo puno rješenja. Golmani su nam bili OK, ali mogu i moraju bolje. U napadu je to izgledalo dobro, bili smo opasni sa šutom izvana protiv Islanda, ali obrana nam nije na onoj razini na ovom turniru koja nekog dovede do uspjeha.

"Dobro je da smo pobijedili, to je najbitnije ali treba biti iskren i reći da Island nije mjerilo jer su imali izrazito loše vratare protiv Hrvatske. Možda su skinuli dvije ili tri lopte, što je jako malo", započinje Ćavar intervju.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Posebno ga je iznenadila nemoć islandske vanjske linije, koja je nekoć bila njihov zaštitni znak.

"Niti jednu loptu nisu pukli izvana. Sve se svodilo na pokušaje prolaza na pivota. To me blago razočaralo. Čuo sam da imaju najbolju obranu na prvenstvu, ali protiv Hrvatske su bili daleko od toga. Ovo govorim čisto da neke stvari budu jasne."

Napad je funkcionirao, ali obrana mora biti puno bolja

Dok je napadački dio igre Hrvatske funkcionirao dobro, obrana je segment koji, prema Ćavaru, zahtijeva hitna poboljšanja ukoliko reprezentacija želi ostvariti svoje ambicije.

"Sad ću reći nešto iskreno o Hrvatskoj. Bolji smo bili napadački nego obrambeno, napad je bio stvarno dobar, imali smo puno rješenja. Golmani su nam bili OK, ali mogu i moraju bolje. U napadu je to izgledalo dobro, bili smo opasni sa šutom izvana protiv Islanda, ali obrana nam nije na onoj razini na ovom turniru koja nekog dovede do uspjeha. Možda sam malo prekritičan u trenucima kad se slavi jedna važna pobjeda, ali to je moje mišljenje i viđenje", ističe Ćavar, posebno pohvalivši dvojicu igrača protiv Islanda.

"Jako dobro su odigrali Srna i Maraš. Srna je bio odličan iz prodora, dok je Maraš izvana bio jako opasan, zabio je par golova s devet metara."

Foto: Igor Kralj/pixsell

Međutim, odmah se nadovezao s upozorenjem.

"Obranu ćemo morati itekako popraviti ako hoćemo u polufinale. To je ključna stvar. Obrana je najbitniji faktor u rukometu. Obrana je hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji uvijek bio zaštitni znak. Obrana nas je dovodila do uspjeha, uvijek samo obrana."

Ćavar smatra da su i vratari protiv islanda bili na solidnoj, ali ne i vrhunskoj razini te da i oni mogu i moraju pružiti više u ključnim utakmicama koje slijede.

Slijedi Švicarska: Protivnik koji ulijeva strahopoštovanje

Nakon Islanda, sljedeći protivnik je Švicarska, reprezentacija koja na papiru možda ne zvuči kao rukometna velesila, ali čiji posljednji rezultat tjera na maksimalan oprez. Ćavar upozorava da se radi o iznimno opasnoj ekipi koju se nipošto ne smije podcijeniti.

"Da bih ih malo bolje upoznao, gledao sam njihovu utakmicu protiv Crne Gore. Utrpali su im 42 gola, protiv Mađarske su vodili i 7 razlike, ali su pali u završnici! Na prvu, na papiru, mi smo favoriti, ali od ovakvog Islanda mislim da bi Švicarci trebali biti bolji, a samim time će biti za nas i teža utakmica", kaže Ćavar, naglašavajući snagu švicarskog napada.

Ključ uspjeha protiv takvog suparnika vidi u fokusu na vlastitu igru.

"Ne smijemo toliko razmišljati o protivniku, koliko moramo razmišljati o sebi. To je najbitnija stavka. Moramo biti dobri u oba pravca, s pravim stavom i čvrstom igrom u obrani i napadu. Samo tako može doći dobar rezultat."

Zaključak je jasan. Pobjeda protiv Islanda važan je korak, ali prevelikom slavlju nema mjesta. Pred Hrvatskom su odlučujuće bitke u kojima će samo besprijekorna igra u oba smjera, pogotovo u obrani, moći osigurati toliko željeno polufinale. Prvi test zrelosti ove generacije stiže već protiv Švicarske.

