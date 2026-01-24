Tri ključne stvari mogu Hrvatskoj donijeti pobjedu protiv Švicarske koja ima veliku manu

Pobjedom protiv Islanda (30-29) hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je svoju najbolju utakmicu na ovom Europskom prvenstvu i to baš onda kada je bilo najpotrebnije. Otvaranje drugog kruga donijelo je najbolje izdanje naših rukometaša, puno energije, hrabrosti i individualne kvalitete koja je u pravom trenutku isplivala na površinu. Hrvatska je eksplodirala u najvažnijem trenutku.

Junaka protiv Islanda je više

Junaka ove pobjede moglo bi se nabrojati više. Zvonimir Srna ponovno je bio izuzetno raspoložen i s pravom ponio titulu MVP-a utakmice po drugi put na turniru.

U prvom poluvremenu bio je motor hrvatskog napada, zabivši šest pogodaka iz isto toliko pokušaja. Mateo Maraš, naš rukometni dijamant, dodao je sedam golova i bez respekta "izbušio“ Viktora Gíslija Hallgrímssona, jednog od najboljih vratara Europe i člana Barcelone. Luka Cindrić dirigirao je igrom s prepoznatljivom lucidnošću, dok je Dominik Kuzmanović obranama sedmeraca i čistih zicera držao Hrvatsku u najtežim trenucima.

Ne treba zaboraviti ni Dinu Slavića, koji je unatoč ozljedi gotovo cijelu utakmicu presjedio na klupi, a onda u završnici hladno skinuo penal Islandu. Posebna priča je i mladi Zlatko Raužan, koji je pokazao zrelost i mirnoću zabijajući u trenucima kada su se u Malmö Areni lomila koplja.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Švicarske crne rupe

Ohrabruje stoga činjenica da se Hrvatska diže i kao momčad i individualno. Isto tako, protiv Islanda je Hrvatska skupila čak 12 minuta isključenja, dok je Island imao svega četiri, a razlika je još izraženija kod sedmeraca. Hrvatska je izvela samo dva, Island čak 11. Unatoč takvim okolnostima, ostvarena je prva od četiri ključne pobjede potrebne za prolazak u polufinale.

Upravo zato Švicarska dolazi u idealnom trenutku za nastavak dobrih igara, ali nikako ne smije biti podcijenjena. Vidjeli smo to već u studenom u pripremnim utakmicama u Luzernu i Bernu – jednu smo dobili, jednu izgubili. Švicarci imaju kvalitetu, iskustvo i vrlo jak stručni stožer predvođen izbornikom Andyjem Schmidom, ali su na papiru slabiji od Hrvatske i sigurno nemaju srce kao što imaju Hrvati.

Kad Švicarci nisu u zoni komfora, ne snalaze se

Njihov ključni oslonac je vratar Nikola Portner iz Magdeburga, koji može zaključati vrata ako mu se dopusti da uđe u ritam. Protiv Mađarske imao je 50 posto obrana već u prvih devet minuta. No, Švicarska ima i izražene slabosti. U više navrata na turniru pokazali su sklonost padovima i "gašenju“, kao i tehničkim pogreškama. Protiv Mađarske su ispustili sedam golova prednosti i spašavali bod, a protiv Slovenije su nakon plus devet na kraju izgubili s tri razlike. U drugom poluvremenu protiv Mađara čak sedam minuta nisu postigli pogodak.

Ako Hrvatska protiv Švicarske uđe u utakmicu kao protiv Islanda i odmah im oduzme zonu komfora, gurnut će ih u probleme iz kojih teško pronalaze izlaz. Važno je ne dopustiti razmahivanje Portnera, ali i zaustaviti njihove najopasnije scorer pojedince – Lennya Rubina i Noama Leopolda. Drugi vratar Švicarske, Mathieu Seravalli, nije Portnerova razina i tu Hrvatska mora tražiti svoju priliku.

Iskoristi li Hrvatska švicarske crne rupe, pokaže li istu energiju, agresivnost i mirnoću kao protiv Islanda, vrata druge uzastopne pobjede u drugom krugu bit će širom otvorena. A s njom bi došla i dodatna doza samopouzdanja i krila za veliki ogled sa Slovenijom. Samo pristup na najvišoj razini, kakav je viđen protiv Islanda, može donijeti novu pobjedu i održati nade za plasman u završnicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakva ASistencija iz rukava Cindrića za Raužana