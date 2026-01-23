Ovakva Hrvatska ima smisla: Evo što smo naučili iz velike pobjede protiv Islanda

Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je najbolju utakmicu do sada na Europskom prvenstvu i u prvoj utakmici drugoga kruga pobijedila Island 30:29 i osvojila važne bodove zahvaljujući kojima je ostala u igri za plasman u polufinale.

Naši rukometaši prezentirali su novo, jako borbeno lice i Islanđani nam nisu uspjeli parirati, a u nastavku donosimo pregled najvažnijih stvari koje smo mogli naučiti iz ove utakmice.

Puno brža tranzicija

Nije tajna da nam je najveća mana na ovom Euru bila (pre)spora tranzicija u obranu. To je u ovoj utakmici, na našu sreću, potpuno izostalo. Izbornik Sigurdsson napravio je tri promjene u sastavu za ovu utakmicu, uz vratara Slavića u ekipu su upali Načinović i Maraš, a to se pokazao kao ključan potez. Izborniku je cilj s tim promjenama bio smanjiti broj igrača koji se mijenjaju napad- obrana i pogodio je. Hrvatska je bil puno brža, protivnik nas je puno teže kažnjavao, što se u konačnici i vidjelo na rezultatu.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Joker iz drugog plana

Jedan od najvažnijih igrača Hrvatske u utakmici bio je Mateo Maraš, koji u posljednjoj utakmici (poraz od Švedske) nije bio ni u sastavu.A u petak je protiv Islanda odigrao možda i najbolju utakmicu za reprezentaciju. Zabio je sedam pogodaka i preuzimao odgovornost u najtežim trenucima. Njegov gol za +3 tri minute prije kraja praktički je riješio pitanje pobjednika.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ogromna borbenost

Protiv Islanda na teren je izašla neka nova Hrvatska. Bili su naši rukometaši puno agresivniji nego do sada na Euru, nisu se 'bojali' duela i radili su puno prekršaja. Istina, bilo je više isključenja, ali takav stil igre predstavljao je ogroman problem Islandu koji nije uspijevao uspostaviti svoju igru i uhvatiti nas u 'žrvanj' brzih napada i jurnjave po cijelom terenu.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Briljantan početak

Hrvatskoj je prvih 30 minuta protiv Islanda bilo najbolje na cijelom turniru. Bili smo raspucani, napad je izgledao tečno, brzo i raznoliko. Snažno su hrvatski rukometaši ušli u utakmicu i u devetoj minuti, ponajviše zahvaljujući Srni i Marašu, na semaforu je stajalo 7:4. Islanđani, koji su poznati po čvrstoj obrani, nisu imali rješenja za brzi protok lopte i odlične udarce naših rukometaša.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Stara boljka

Naši su rukometaši stigli do pobjede unatoč tome što nije riješen naš veliki problem - upadanje u 'cru rupu', što može uništiti sve ono dobro što smo do tada napravili. Tako smo u ovoj utakmici nakon odličnog prvog poluvremena u prvih osam minuta nastavka postigli samo jedan pogodak i dopustili Islandu da se serijom 4-1 potpuno vrati u utakmicu i smanji zaostatak na samo gol razlike. Sada je Hrvatska prebrodila tu dramu i stigla do pobjede, no pitanje je hoće li takav rasplet biti kad ćemo igrati protiv reprezentacije koja će bolje znati kažnjavati naše mane.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Martinović: 'Ovako moramo igrati, ako želimo daleko'