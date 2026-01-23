Ovakva Hrvatska ima smisla: Evo što smo naučili iz velike pobjede protiv Islanda
Ovo je pet najvažnijih stvari iz utakmice Hrvatske i Islanda na Europskom prvenstvu u rukometu
Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je najbolju utakmicu do sada na Europskom prvenstvu i u prvoj utakmici drugoga kruga pobijedila Island 30:29 i osvojila važne bodove zahvaljujući kojima je ostala u igri za plasman u polufinale.
Naši rukometaši prezentirali su novo, jako borbeno lice i Islanđani nam nisu uspjeli parirati, a u nastavku donosimo pregled najvažnijih stvari koje smo mogli naučiti iz ove utakmice.
Puno brža tranzicija
Nije tajna da nam je najveća mana na ovom Euru bila (pre)spora tranzicija u obranu. To je u ovoj utakmici, na našu sreću, potpuno izostalo. Izbornik Sigurdsson napravio je tri promjene u sastavu za ovu utakmicu, uz vratara Slavića u ekipu su upali Načinović i Maraš, a to se pokazao kao ključan potez. Izborniku je cilj s tim promjenama bio smanjiti broj igrača koji se mijenjaju napad- obrana i pogodio je. Hrvatska je bil puno brža, protivnik nas je puno teže kažnjavao, što se u konačnici i vidjelo na rezultatu.
Joker iz drugog plana
Jedan od najvažnijih igrača Hrvatske u utakmici bio je Mateo Maraš, koji u posljednjoj utakmici (poraz od Švedske) nije bio ni u sastavu.A u petak je protiv Islanda odigrao možda i najbolju utakmicu za reprezentaciju. Zabio je sedam pogodaka i preuzimao odgovornost u najtežim trenucima. Njegov gol za +3 tri minute prije kraja praktički je riješio pitanje pobjednika.
Ogromna borbenost
Protiv Islanda na teren je izašla neka nova Hrvatska. Bili su naši rukometaši puno agresivniji nego do sada na Euru, nisu se 'bojali' duela i radili su puno prekršaja. Istina, bilo je više isključenja, ali takav stil igre predstavljao je ogroman problem Islandu koji nije uspijevao uspostaviti svoju igru i uhvatiti nas u 'žrvanj' brzih napada i jurnjave po cijelom terenu.
Briljantan početak
Hrvatskoj je prvih 30 minuta protiv Islanda bilo najbolje na cijelom turniru. Bili smo raspucani, napad je izgledao tečno, brzo i raznoliko. Snažno su hrvatski rukometaši ušli u utakmicu i u devetoj minuti, ponajviše zahvaljujući Srni i Marašu, na semaforu je stajalo 7:4. Islanđani, koji su poznati po čvrstoj obrani, nisu imali rješenja za brzi protok lopte i odlične udarce naših rukometaša.
Stara boljka
Naši su rukometaši stigli do pobjede unatoč tome što nije riješen naš veliki problem - upadanje u 'cru rupu', što može uništiti sve ono dobro što smo do tada napravili. Tako smo u ovoj utakmici nakon odličnog prvog poluvremena u prvih osam minuta nastavka postigli samo jedan pogodak i dopustili Islandu da se serijom 4-1 potpuno vrati u utakmicu i smanji zaostatak na samo gol razlike. Sada je Hrvatska prebrodila tu dramu i stigla do pobjede, no pitanje je hoće li takav rasplet biti kad ćemo igrati protiv reprezentacije koja će bolje znati kažnjavati naše mane.
