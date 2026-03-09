Napad na Iran podsjetio na zlokobno Nostradamusovo proročanstvo: 'Dići će se velik roj pčela'

Dok svijet uz strepnju prati dramatičnu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku, stoljećima stari zapisi francuskog proroka Michela de Nostredamea ponovno su se našli u središtu pozornosti.

Naime, usred izvješća o žestokim vojnim udarima i rastućem broju žrtava, mnogi tumači tvrde da su događaji koji se odvijaju od kraja veljače 2026. godine sablasno slični njegovim zagonetnim proročanstvima.

Nakon što su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli vojnu ofenzivu pod nazivom "Operacija Epski bijes", usmjerenu na iransku vojnu infrastrukturu i nuklearne objekte, globalne napetosti dosegnule su točku ključanja.

Smrt iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, u početnom valu napada te brzi odgovor Irana napadima bespilotnim letjelicama samo su produbili krizu, što je potaknulo pojedine da u Nostradamusovoj knjizi "Les Prophéties" iz 1555. godine potraže odgovore.

Sedam mjeseci velikog rata

Jedan od najčešće citiranih katrena, koji se sada povezuje s aktualnim sukobom, zlokobno najavljuje dugotrajan i krvav rat.

"Sedam mjeseci velikog rata, ljudi mrtvi od zla/Rouen, Evreux kralju neće pasti", stoji u stihu koji je zbunjivao povjesničare. Moderni tumači sada vjeruju da se referenca na "sedam mjeseci" odnosi na predviđeno trajanje američko-iranskog sukoba, sugerirajući da bi mogao potrajati sve do kraja 2026. godine.

Iako kritičari ističu da spomen francuskih gradova Rouena i Evreuxa nema veze s Bliskim istokom, sljedbenici Nostradamusovih proročanstava uvjereni su da je riječ o simboličkom opisu sukoba u kojem će vođe, unatoč velikim gubicima, ustrajati u svojim namjerama.

Roj pčela kao simbol modernog ratovanja

Možda najjezivija paralela s današnjom tehnologijom ratovanja nalazi se u katrenu koji opisuje "veliki roj pčela" koji će se iznenada pojaviti i napasti "u noćnoj zasjedi". ('Veliki roj pčela će se pojaviti... noću zasjeda...)

Godinama je ovaj stih bio predmetom nagađanja, no u kontekstu trenutačnih događaja dobio je novo, zastrašujuće značenje. Mnogi vjeruju da "roj pčela" savršeno opisuje taktiku napada rojevima bespilotnih letjelica, koje su postale ključno oružje u arsenalu i Irana i SAD-a.

Te takozvane "jednosmjerne" ili samoubilačke bespilotne letjelice, poput iranskog Shaheda ili američkih dronova iz jedinice "Task Force Scorpion", kruže iznad cilja prije nego što se obruše na njega, a njihov zvuk i grupni napad podsjećaju upravo na pčele.

Usporedba je tim snažnija jer, baš kao i pčele koje umiru nakon uboda, ove letjelice bivaju uništene pri udaru.

Grom koji je srušio velikog čovjeka

Dodatnu jezu izaziva i stih koji predviđa da će "velikog čovjeka" tijekom dana srušiti "grom". Tumači su ovu rečenicu retroaktivno povezali s iznenadnom smrću ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen tijekom prve faze zračnih napada.

Za mnoge je ova podudarnost dokaz da je Nostradamus s nevjerojatnom preciznošću predvidio ključne trenutke sukoba koji danas potresa svijet. Njegov sin, Mojtaba Hamnei, imenovan je novim vrhovnim vođom 8. ožujka, usred kaosa koji je zahvatio regiju.

Šira slika: sukob Istoka i Zapada

Osim specifičnih detalja vezanih za rat, Nostradamusovi sljedbenici upozoravaju i na stihove koji navodno predviđaju širi, globalni sukob.

Proročanstvo koje spominje Marsa, rimskog boga rata, koji "vlada svojom putanjom među zvijezdama", tumači se kao znak intenziviranja ratova diljem planeta.

Posebno zabrinjava dio koji kaže: "Tri vatre dižu se s istočnih strana, dok Zapad gubi svoje svjetlo u tišini". Neki vjeruju da ovo simbolizira promjenu globalne ravnoteže moći, jačanje istočnih sila i strateško slabljenje Zapada.

Dok povjesničari i znanstvenici s pravom upozoravaju da su Nostradamusovi stihovi namjerno pisani zagonetnim i dvosmislenim jezikom, što dopušta bezbroj interpretacija, ne čudi previše što ljudi u vremenima kriza i neizvjesnosti instinktivno traže smisao u drevnim tekstovima.